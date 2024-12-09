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Киев скоро лишится пяти городов, предположил «Ленте.ру» военный аналитик Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал прогноз украинского военного о потере киевским режимом Часова Яра, Курахово, Красноармейска, Мирнограда и Великой Новоселки.
«Над Курахово ВСУ уже потеряли контроль, наши военные уже полностью замкнули его в кольцо. После Курахово мы будем двигаться в сторону Покровска (Красноармейск), потому что это крупный логистический центр, от которого многое зависит», — сказал собеседник.Он резюмировал, что российским войскам необходимо выйти на границу Донецкой народной республики, а это значит, что города должны быть подконтрольны РФ.
Перед этим глава Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил о том, что поможет освободить Красноармейск от ВСУ.
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Никита Кротов