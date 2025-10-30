Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Об этом пишут украинские СМИ.
Зеленский продлил режим военного положения в стране на 90 дней — до 3 февраля 2026 года. Законы, регулирующие это решение, вступят в силу 5 ноября 2025 года.
Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года. На следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский создал систему ликвидации мобилизованных граждан. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
