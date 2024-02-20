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Пушилин раскрыл планы по восстановлению Авдеевки

Пушилин: Авдеевку начнут восстанавливать после зачистки и разминирования
20 февраля 2024, 18:24
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

К восстановлению Авдеевки приступят после полной зачистки и разминирования города. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, его слова передает ТАСС.
«Конечно, там (в Авдеевке – ред.) будет относительно долгий, но очень необходимый процесс разминирования, разбора завалов. А дальше с учетом того опыта, который у нас был в плане работы с освобожденными населенными пунктами, это работа всех профильных ведомств, включая энергетиков, газовщиков и социальные службы», - пояснил Пушилин.

По его словам, также необходимо отодвинуть противника на максимальное расстояние от Авдеевки, чтобы он не имел возможности обстреливать его.


По словам главы ДНР, о сроках восстановления Авдеевки говорить еще рано, так как впереди еще ожидается долгий период разминирования. Однако, по словам Пушилина, этот процесс необходимо будет ускорить ввиду того, что в городе продолжают проживать мирные жители. Также после выполнения условий безопасности в Авдеевке начнут восстанавливать жилье, которое было разрушено в ходе боев.

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#пушилин
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Российские военные завершили зачистку Авдеевки
Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки Авдеевки
20 февраля 2024, 18:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные завершили зачистку Авдеевки, об этом рассказал председатель Народного Совета ДНР Артём Жога в ходе XI съезда Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
«Авдеевку наконец-то зачистили, я вот сегодня с ребятами говорил из батальона, говорят: «Командир, там все в порядке, начинаем двигаться дальше, готовимся к дальнейшим мероприятиям — будем дальше отодвигать (противника)», — рассказал Жога.

Напомним, российская армия освободила Авдеевку в ночь на 17 февраля 2024 года. Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отходе войск из города в этот же день, однако, по заявлениям российского министерства обороны, украинские солдаты начали бегство из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.

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#вс рф
#всу
#сво
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Грузинскому наёмнику вынесли приговор за убийство трех российских военных
Суд приговорил наемника из Грузии к пожизненному сроку за убийство бойцов ВС РФ
20 февраля 2024, 17:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд ДНР приговорил наёмника из Грузии к пожизненному заключению за убийство трех российских военных. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

В марте 2022 года Мамука Гацарелия прибыл на Украину и подписал контракт с ВСУ. После чего его обучили и направили в Мариуполь в качестве стрелка. В апреле он из автомата расстрелял четырех российских военнослужащих. Трое из них погибли, одному удалось выжить.

Чуть позже он бросил в группу российских военных две боевые гранаты. Свою вину он полностью признал.

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#суд
#контракт
#всу
#мариуполь
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Еврокомиссия выделит Украине и Молдове больше 80 млн евро на жильё и воду
Еврокомиссия направит Украине и Молдове больше 80 млн евро
20 февраля 2024, 17:35

Фото: IStock/Christophe Licoppe

Еврокомиссия объявила о выделении 75 млн евро Украине и ещё восьми млн – Молдове. Деньги будут направлены на гуманитарные проекты.
Как говорится в официальном заявлении на сайте ЕК, под гуманитарными проектами понимаются базовые потребности: жильё, чистая вода, образование, медицины и защита.
«Мы продолжим внимательно следить за меняющимися потребностями на местах, чтобы реагировать на самые насущные гуманитарные проблемы», — заявил член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Отмечается, что в общей сумме с 2022 года Еврокомиссия направила на гуманитарные проекты на фоне специальной военной операции 926 млн евро. Большая часть из них ушли непосредственно в Киев.

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#чистая проекты
#украина
#евросоюз
#деньги
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Приемный сын главкома ВСУ Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки
20 февраля 2024, 17:18

Фото: iStock/macky_ch

Приемный сын главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского Иван поздравил Россию за взятием Авдеевки. Об этом пишет издание «Известия».
Согласно сообщению, он пришел в российское консульство в Австралии, где проживает с мамой и братом после развода родителей.

«Слава России», — сказал он в компании российских казаков.

Он также рассказал, что планирует получить российское гражданство.

Также со взятием Авдеевки Россию поздравили казаки Австралии.

«Мы в российском генконсульстве, с нами Иван Сырский, сын главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Слава русской армии, взяли Авдеевку, празднуем победу, очередную, Авдеевка наша», — отметил один из казаков.

Ранее сообщалось, что старший сын Сырского Антона окончил университет в австралийском городе Сиднее и сейчас проживает там. По его профилю в социальной сети «ВКонтакте» можно заметить, что он любит вечеринки и часто посещает ночные клубы. К тому же, все посты, которые публикует на своей странице Сырский, написаны на русском языке.

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#гражданство
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#компании
#сын
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Пушилин объяснил мотивы последних ударов ВСУ по Донецку
Пушилин: ВСУ обстреливают Донецк после позорного бегства из Авдеевки
20 февраля 2024, 16:40

Фото: kremlin.ru

Украинские войска обстреливают Донецк, пытаясь прикрыть своё позорное бегство из Авдеевки, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью для «РИА Новости».
Напомним, в ночь на 17 февраля главнокомандующих Вооружённых сил Украины Александр Сырский отдал приказ об отходе из Авдеевки. При этом, по заявлениям Минобороны РФ, ВСУ начали бегство из города ещё за сутки до приказа Сырского.

20 февраля украинские войска нанесли массированный удар по мирным кварталам Донецка. В настоящий момент известно об одной погибшей и четырёх пострадавших. Повреждено здание библиотеки, административных и жилых домов.

Как заявил Пушилин, эти удары являются «попыткой создать фон после позорного бегства из Авдеевки».

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#днр
#денис пушилин
#всу
#обстрел
#сво
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Дипломат Гаврилов: Европа на несколько лет отстаёт от России в военном плане
20 февраля 2024, 16:27

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Европейские страны отстают от России в военном плане на несколько лет, с таким заявлением выступил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью для «Россия-24».
«Мне кажется, Европа будет стараться милитаризироваться, но вряд ли у нее это в скором времени получится, и она это прекрасно осознает, что они отстают на несколько лет», — прокомментировал ситуацию Гаврилов.

Дипломат также выразил уверенность в том, что тон Европейский стран заметно изменится, когда Россия подойдёт к их границам со стороны Украины. Гаврилов заявил, что только в этот момент сможет начаться конструктивный диалог о сдерживании, балансе и гарантиях. Он также подчеркнул, что именно такой сценарий сейчас рассматривают «разумные контрагенты».

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#евросоюз
#армия
#военные
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Вслед за Авдеевкой Украина может потерять и другие территории
WP: Украина может потерять новые территории из-за дефицита боеприпасов
20 февраля 2024, 15:47

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина вслед за Авдеевкой может потерять и другие территории, если проблема с нехваткой боеприпасов не будет решена в ближайшее время. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на одного командиров ВСУ.
«В настоящее время дефицит боеприпасов достаточно серьезный. Нам постоянно обещают, что их будет больше, но мы этого не видим», — говорится в статье.

Командир ВСУ рассказал, что у их батареи в распоряжении есть только около 10% от необходимого количества боеприпасов. Таким образом, в украинской армии растет опасение, что без помощи союзных государств ситуация, которая произошла в Авдеевке, может повториться и на других участках линии боевого соприкосновения. По его словам, украинским военным нечем воевать.

Издание отмечает, что командование ВСУ обеспокоено обстановкой на Купянском направлении. По данным украинских военных, там они не могут сопротивляться армии России.

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#всу
#сво
#украина
#рф
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«Убедиться воочию»: Генсека ООН призвали приехать в Авдеевку и посмотреть на зверства ВСУ
Шеремет призвал Гуттереша приехать в Авдеевку и убедиться в зверствах ВСУ
20 февраля 2024, 15:16

Фото: iStock/innovatedcaptures

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш может приехать в Авдеевку и лично убедиться в зверствах, которые устраивали ВСУ, с таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
Ранее посол Родион Мирошник сообщил, что в Авдеевке, по предварительной информации, находились тюрьмы, пыточные и захоронения. В камерах держали неугодных режиму Зеленского жителей Украины. В настоящий момент следователи устанавливают достоверность этой информации.

«Антониу Гуттерешу следовало бы приехать в Россию и побывать в Авдеевке, как говорится из первоисточника, тактильно и воочию убедиться в зверствах украинских нацистов», — призвал Шеремет.

По пути депутат предложил Гуттеришу заглянуть в Белгород, разрушенный под обстрелами Вооружённых сил Украины.

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#всу
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Зеленский пожаловался на тяжелую ситуацию на одном из направлений СВО
Зеленский заявил о тяжелой обстановке на Харьковском направлении
20 февраля 2024, 15:10

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку для Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.
«Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — заявил украинский лидер в вечернем обращении в соцсети Х.

При этом подписчики Зеленского раскритиковали его выступление, а также обозвали «попрошайкой» и «убийцей поколений». Некоторые призвали украинского президента поскорее вернуться за стол мирных переговоров с Россией.

Ранее Зеленский назвал конфликт на Украине несправедливым «с точки зрения превосходства». По его словам, живой человек вынужден сражаться против дальнобойных боевых систем, что «противоречит идеологии войны».

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