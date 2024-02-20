Пушилин раскрыл планы по восстановлению Авдеевки

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К восстановлению Авдеевки приступят после полной зачистки и разминирования города. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, его слова передает ТАСС.
«Конечно, там (в Авдеевке – ред.) будет относительно долгий, но очень необходимый процесс разминирования, разбора завалов. А дальше с учетом того опыта, который у нас был в плане работы с освобожденными населенными пунктами, это работа всех профильных ведомств, включая энергетиков, газовщиков и социальные службы», - пояснил Пушилин.
По его словам, также необходимо отодвинуть противника на максимальное расстояние от Авдеевки, чтобы он не имел возможности обстреливать его.
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Элина Позднякова