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Российские военные завершили зачистку Авдеевки, об этом рассказал председатель Народного Совета ДНР Артём Жога в ходе XI съезда Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
«Авдеевку наконец-то зачистили, я вот сегодня с ребятами говорил из батальона, говорят: «Командир, там все в порядке, начинаем двигаться дальше, готовимся к дальнейшим мероприятиям — будем дальше отодвигать (противника)», — рассказал Жога.
Напомним, российская армия освободила Авдеевку в ночь на 17 февраля 2024 года. Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отходе войск из города в этот же день, однако, по заявлениям российского министерства обороны, украинские солдаты начали бегство из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.
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Евгения Парфентьева