Стало известно, куда пойдут ВС РФ после взятия Часова Яра

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Российские войска после освобождения Часова Яра начнут продвижение к Славянску и Краматорску. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.
Отмечается, что после отступления украинских войск из Артёмовска Часов Яр стал центром обороны ВСУ в этом районе. Если ВС РФ смогут занять его, то на фронте будет сформирован клин, и российские военные начнут атаковать другие населённые пункты ДНР, в частности, агломерацию Славянск-Краматорск.
Издание добавляет, что ВС РФ имеют превосходство над противником в артиллерии, а значительные человеческие ресурсы в армии позволяют вести наступление сразу в нескольких местах.
Ранее, 13 апреля, сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Первомайское в ДНР.
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Издание добавляет, что ВС РФ имеют превосходство над противником в артиллерии, а значительные человеческие ресурсы в армии позволяют вести наступление сразу в нескольких местах.
Ранее, 13 апреля, сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Первомайское в ДНР.
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Анастасия Чинкова