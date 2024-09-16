Пушилин рассказал о насильственном изъятии детей из семей

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Организация «Белый ангел», похищала детей из семей и перевозила их на территорию Украины. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы видим, что очень активную деятельность развернула так называемая организация "Белый ангел". По нашим данным, она состоит преимущественно из отставных сотрудников правоохранительных органов», — рассказал Пушилин.
Он пояснил, что детей отбирают у родителей и отправляют в интернаты на территории Украины. По словам Пушилина, ото всех родителей похищенных детей приняты заявления. Работа по их поиску останавливаться не будет. Также к ней будет привлечена детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.
Ранее сообщалось, что при освобождении российскими силами территорий, подконтрольных Киеву, представители организации забирали детей из семей, чтобы вынудить их эвакуироваться на украинскую сторону.
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Элина Позднякова