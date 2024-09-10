Фото: сайт Кремля
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что от обстрелов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике на прошедшей недели погибли 6 человек. Однако он отметил, что ситуация постепенно улучшается по мере отодвигания линии фронта. Об этом глава ДНР сказал в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, 58 человек были ранены, среди которых есть дети. Он отметил, что разрушено и повреждено было 50 домостроений. Помимо этого, есть объекты инфраструктуры, которые после обстрелов боевиков были достаточно серьезно повреждены.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Согласно сводке Минобороны РФ, за минувшие сутки в ДНР были освобождены четыре населенных пункта: Водяное, Галицыновка, Красногоровка и Григоровка.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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«Тем не менее, мы видим, что ситуация меняется. Пусть не так быстро, но это действительно очень четко коррелирует с тем, как отодвигается линия фронта», — сказал он.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Согласно сводке Минобороны РФ, за минувшие сутки в ДНР были освобождены четыре населенных пункта: Водяное, Галицыновка, Красногоровка и Григоровка.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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Дарья Осипова