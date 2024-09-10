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Глава ДНР Пушилин: обстрелы продолжаются, но ситуация меняется в лучшую сторону

10 сентября 2024, 12:21
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что от обстрелов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике на прошедшей недели погибли 6 человек. Однако он отметил, что ситуация постепенно улучшается по мере отодвигания линии фронта. Об этом глава ДНР сказал в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, 58 человек были ранены, среди которых есть дети. Он отметил, что разрушено и повреждено было 50 домостроений. Помимо этого, есть объекты инфраструктуры, которые после обстрелов боевиков были достаточно серьезно повреждены.

«Тем не менее, мы видим, что ситуация меняется. Пусть не так быстро, но это действительно очень четко коррелирует с тем, как отодвигается линия фронта», — сказал он.



Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Согласно сводке Минобороны РФ, за минувшие сутки в ДНР были освобождены четыре населенных пункта: Водяное, Галицыновка, Красногоровка и Григоровка.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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ВС РФ ударили по украинским аэродромам и цеху производства БПЛА
10 сентября 2024, 12:51

Фото: Минобороны РФ

Российские войска нанесли удар по аэродромам и цеху производства беспилотников на Украине. Об этом Минобороны РФ сообщило в своей ежедневной сводке новостей из зоны СВО.
Также ВС РФ уничтожили пусковую установку от РСЗО M270 MLRS производства США.

В общей сложности за минувшие сутки российские войска поразили 134 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракет и артиллерийского оружия.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ освободили сразу четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Речь идёт о Галицыновке, Григоровке, Красногоровке и Водяном.

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Генерал Липовой пояснил, почему БПЛА ВСУ долетают до Москвы и Подмосковья
Генерал Липовой: ВСУ применяют тактику москитного роя для атак по РФ
10 сентября 2024, 12:47

Фото: iStock/aapsky

ВСУ, атакуя территории России, применяют тактику москитного роя и одновременно запускают большое количество беспилотников, чтобы хоть один достиг цели. Об этом рассказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«ВСУ применяют тактику москитного роя, когда одновременно запускают большое количество дронов в надежде, что хотя бы один прорвется к цели. Они летят на предельно малой высоте, до 50 метров, идут с огибанием рельефа, где могут, опускаются до 5 метров, где препятствия — чуть выше», - пояснил Липовой в беседе с NEWS.ru.
Он также добавил, что основная часть вражеских беспилотников уничтожается российскими средствами ПВО.

Кроме того, генерал считает, что дроны, атаковавшие столичный регион, были запущены с территории Украины.

Таким образом, Липовой считает, что Украина перешла к тактике террора, запугивая и уничтожая мирное население.

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Всё больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией, пишет WSJ
10 сентября 2024, 12:08

Фото: iStock/Kagenmi

Всё больше жителей Украины выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на сообщения проживающих на Украине граждан.
Западная общественность уже устала от происходящего конфликта. Такие же мысли высказывают и жители Украины, написал журнал, приведя слова украинского командира.

Активный рост жителей, выступающих за любую мирную сделку с Москвой, начался после неудачного контрнаступления ВСУ в прошлом году.

Собеседница издания, муж которой был мобилизован в ряды ВСУ, согласилась с тем, чтобы Украина отказалась от потерянных земель ради мира.

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Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье, прорыв ВС РФ у Покровска и Угледара: последние новости СВО
10 сентября 2024, 12:06

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На фоне российского активного наступления в районах Покровска, Угледара и Торецка, Киев массово атаковал территории России с помощью беспилотников, под удар попал и столичный регион, здесь пострадали несколько домов, погибла женщина, несколько человек ранены.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 10 сентября приводит редакция «Радио 1».

Атака БПЛА ВСУ на московский регион

Минувшей ночью ВСУ совершили одну из самых массированных атак по объектам на территории России. Всего было сбито 144 вражеских беспилотника, 20 из которых – на территории Московской области в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.

По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горели квартиры в районе 11-12 этажей. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102. Пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Кроме того, погибла 46-летняя женщина. Информация о гибели девятилетнего ребенка не подтвердилась.

Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице — повреждена квартира на 9-м этаже. На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому власти региона приняли решение эвакуировать жителей пяти соседних домов.

«Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — написал Воробьев.
«Успел закрыть собой жену»: пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском
«Успел закрыть собой жену»: пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском

Курская область

В российском приграничье продолжаются ожесточенные бои на юге Суджанского района. В районе Малой Локни противник продолжает попытки прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Интенсивные бои идут на направлении Коренево. ВС РФ отразили здесь две атаки ВСУ.

Боевики ВСУ прячутся в лесополосах, по местам скопления живой силы наносятся постоянные удары авиацией и артиллерией. При этом украинское командование подвозит в Курскую область все новые резервы, в том числе опытных операторов БПЛА.

Покровское направление

Армия России продвинулась на несколько км восточнее Украинска и вышли к его южным окраинам. Кроме того, зафиксировано наше продвижение к северным окраинам Горняка. Здесь наши штурмовики начали продвигаться в городской застройке. Продолжаются тяжелые бои в районе Желанного Первого и штурмы Селидово.

Telegram-канал Condottiero сообщает, что ВСУ попали в оперативное окружение на реке Волчья, между Украинском и Красногоровкой. Частично противник успел бежать, однако некоторые части ВСУ и иностранные наемники взяты в плен и продолжают сдаваться.

Таким образом обстановка для ВСУ на данном направлении является очень сложной. Противник оказывает слабое сопротивление, однако нашему продвижению мешает большое число вражеских дронов.

Когда Покровск будет взят, украинская армия практически полностью лишится снабжения по железной дороге на западном Донбассе. Возить всё придётся из Павлограда в Днепропетровской области и только машинами, пишет «Военная хроника». По данным украинских СМИ, в Покровске вместо линий обороны городские власти высаживали цветы.

Угледарское направление

Российские бойцы установили российский флаг над освобожденным накануне Водяным. Таким образом, ВС РФ обходят Угледар с восточного фланга с целью взять город в оперативное окружение.

При этом армия России стремится продвинуться к Богоявленке, через которую снабжается Угледар. Потеря Богоявленки будет означать для противника и потерю Угледара.

Восточнее города не утихают бои за шахту Южнодонбасская №3. Также продолжается продвижение с направления Пречистовки в сторону Золотой Нивы, пишет военкор Евгений Лисицын.

Шойгу сообщил о ежедневных потерях ВСУ
Шойгу сообщил о ежедневных потерях ВСУ

Торецкое направление

Здесь идут упорные бои в районе пригорода Дружба. Наши парни пробиваются от него в сторону соседнего Дачного. Таким образом ВС РФ расширяют зону контроля по периметру города.

Донецкое направление

Накануне пришли новости о том, что ВСУ бежали с занимаемых позиций в Красногоровке, и город перешел под наш контроль. На сегодняшний день российские бойцы полностью зачистили последние опорные пункты противника. Информацию подтвердило Минобороны РФ утром 10 сентября, сообщив, что армия России освободила Красногоровку, Григоровку и Галицыновку в ДНР. Таким образом, над Кураховской агломерацией нависла ещё большая угроза.

Часовоярское направление

Здесь ВС РФ продвигаются в районе Клещеевки и выравнивают фронт по линии канала «Северский Донец – Донбасс».

Купянское направление

Российская армия продвигается по лесополосам западнее Песчаного. После взятия Стельмаховки и перегруппировки наши парни приступили к активному наступлению.

По данным военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, наши войска теснят противника в районе Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Мясожаровки.

«На всех этих участках ВС РФ удалось продвинуться и улучшить свое тактическое положение. Противник, в свою очередь, не взирая на потери, продолжает подбрасывать свежие силы для замедления продвижения наших войск», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

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#угледар
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Стало известно, сколько человек остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском
Воробьев: два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском
10 сентября 2024, 11:59

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Вы знаете, что погибла женщина 78-го года и два человека находятся в тяжелом состоянии, мы сейчас к ним поедем», — сказал он.

Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и встретиться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА ВСУ.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Мэр Москвы сообщил об отражении атаки БПЛА на российскую столицу
Собянин: Четыре летевших к Москве беспилотника сбито в районе Подольска
10 сентября 2024, 11:35

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что четыре БПЛА Вооруженных сил Украины были сбиты в Подольском городском округе в ночь на вторник 10 сентября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито ещё четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Вражеские дроны были сбиты над Тульской, Московской, Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Брянской и Орловской областями.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ освободили сразу четыре населённых пункта, сообщили в Минобороны
МО: ВС РФ освободили Григоровку и Красногоровку в ДНР, а также Водяное
10 сентября 2024, 11:09

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили сразу три населённых пункта, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Речь идёт о Григоровке и Красногоровке в Донецкой Народной Республике (ДНР), которые освободило подразделение войск «Юг» и населённом пункте Водяное, взятом под контроль «Востоком».

Кроме того, благодаря активным действия подразделений российских войск «Центр» был освобождён населенный пункт Галициновка в ДНР.

Накануне сообщалось, что украинские войска бежали из Красногоровке, что позволило российским бойцам закрепиться в населённом пункте и полностью освободить его. В Минобороны уточняли, что взятие под контроль этого села позволит ускорить освобождение других населённых пунктов в ДНР.

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#россия
#украина
#вс рф
#днр
#минобороны рф
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Шойгу сообщил о ежедневных потерях ВСУ
Шойгу: Украина ежедневно теряет 28 квадратных километров
10 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украина теряет в среднем 28 квадратных километров территорий и до двух тысяч убитыми и ранеными военных ежедневно. Такие данные представил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
В общей сложности за август-сентябрь этого года ВС РФ освободили тысячу квадратных метров территории.

Кроме того, политик прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. Он подчеркнул, что её целью был отвлечение России от наступления на Донбассе. Однако этого не произошло и российские войска продолжают наступать и освобождать населённые пункты.

Также в этот день Шойгу сообщил, что свыше 110 государств положительно оценивают инициативы Китая и Индии по урегулированию конфликта на Украине. Все они опираются на стамбульский проект 2022 года.

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#сво
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WSJ: ВСУ отправляют в окопы на передовой неопытных солдат
10 сентября 2024, 10:38

Фото: istock/anmbph

Вооруженные силы Украины отправляют в окопы на линии фронта неопытных солдат. Об этом информирует The Wall Street Journal.
По словам 37-летнего военного, который участвует в боях на востоке страны, прибывшие с учебного полигона новобранцы в его подразделении уже на следующий день отправились в окопы. Отмечается, что ожидаются большие потери из-за нехватки опыта солдат.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины при подготовке военных пренебрегают такими дисциплинами, как медицинская подготовка.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

Ранее сообщалось, что в Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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