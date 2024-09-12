Стало известно о ходах боевиков ВСУ в ДНР

ВСУ стреляют по сослуживцам, которые пытаются сдаться в плен в Курской области, при этом из десяти человек выживают не более двух. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, его слова передает РИА Новости.