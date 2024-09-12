Стало известно о ходах боевиков ВСУ в ДНР

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Боевики ВСУ оборудуют ходы и укрепления в населенных пунктах Донбасса, написал у себя в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Частный сектор перерыт системой ходов, много забетонированных укрытий. Но это не останавливает наших ребят», — говорится в публикации.Он подчеркнул, что в данных населенных пунктах предстоит провести большую работу по разминированию. Кроме того, глава ДНР лично прибыл на подконтрольные ВС РФ пункты к Западу от Авдеевки и на красноармейском (покровском) направлении. Чиновник отметил, что украинские боевики основательно укреплялись на ранее занятых ими позициях.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса.
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