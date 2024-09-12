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Стало известно о ходах боевиков ВСУ в ДНР

Пушилин: боевики ВСУ оборудуют укрепления и ходы в населенных пунктах ДНР
12 сентября 2024, 18:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Боевики ВСУ оборудуют ходы и укрепления в населенных пунктах Донбасса, написал у себя в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Частный сектор перерыт системой ходов, много забетонированных укрытий. Но это не останавливает наших ребят», — говорится в публикации.
Он подчеркнул, что в данных населенных пунктах предстоит провести большую работу по разминированию. Кроме того, глава ДНР лично прибыл на подконтрольные ВС РФ пункты к Западу от Авдеевки и на красноармейском (покровском) направлении. Чиновник отметил, что украинские боевики основательно укреплялись на ранее занятых ими позициях.



Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса.

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#новости
В Харькове прогремела серия взрывов
Мэр Терехов: В Харькове прогремела серия взрывов
12 сентября 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Arief L Hakim

Серия взрывов прозвучала в Харькове, написал в своем Telegram-канале градоначальник Игорь Терехов. По его данным, все случилось в частном секторе.
«На места взрывов направляются все соответствующие службы», — говорится в публикации.

Информации о пострадавших нет, уточнил мэр. Перед этим сообщалось, что в Харькове ударили по месту дислокации боевиков ВСУ. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев подчеркивал, что бомбардировка продолжается.

Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года, когда к Москве обратились за помощью главы тогда еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Высшее руководство РФ решило оказать помощь.

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#украина
#харьков
#взрывы
#новости
#мэр
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Подпольщик сообщил про удар ФАБ по месту дислоцирования боевиков ВСУ в Харькове
Лебедев сообщил про удар ФАБ по месту дислоцирования боевиков ВСУ в Харькове
12 сентября 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Удар при помощи фугасной авиационной бомбы нанесли по месту дислоцирования боевиков ВСУ в Харькове российские войска, пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева. Уточняется, что, по всей вероятности, там было подразделение запрещенного в России «Азова»*.
«Харьков, прилетел ФАБ. Пока один, по месту дислокации нацистов. Говорят, по «Азову», — прокомментировал координатор сопротивления.
Он уточнил, что бомбардировка продолжается.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Противник наносит удары по мирным гражданам, расстреливая целые семьи. Таким образом, считают эксперты, боевики хотят показать своим хозяевам, что способны нанести ущерб России.

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#украина
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Боевики ВСУ создавали в Курской области подобие концлагерей для местных жителей
МИД: ВСУ сгоняли жителей Курской области в концлагеря
12 сентября 2024, 17:22

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В некоторых населенных пунктах Курской области, куда вторглись украинские боевики, были созданы подобия концлагерей для жителей, не успевших эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД РФ.
Согласно полученным данным, в подобные концлагеря украинские боевики насильно сгоняли жителей российского приграничья.

«В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — говорится в документе.

Этому свидетельствует информация, полученная от жителей курского приграничья, которую удалось собрать штабу Российского Красного Креста в Курске.

Кроме того, украинские военные использовали россиян для съемки пропагандистских видеороликов иностранными журналистами.

Напомним, армия России проводит контрнаступление в Курской области для вытеснения украинских сил из Курской области. По официальным данным Минобороны РФ, уже освобождено от ВСУ 10 российских сел. Российские военные продолжают успешно давить противника в регионе.

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Росгвардия показала кадры ликвидации склада боеприпасов ВСУ под Черниговом
Росгвардия и Минобороны ликвидировали склад боеприпасов ВСУ под Черниговом
12 сентября 2024, 17:15

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Кадры с ликвидацией склада боеприпасов ВСУ под Черниговом показали бойцы Росгвардии. Операция проходила совместно с Минобороны РФ. Уточняется, что разведка засекла передвижение украинских неонацистов, а в лесу был обнаружен опорник противника.
«Операторы БПЛА Росгвардии нанесли прицельный удар по целям с помощью FPV-дронов. Средствами объективного контроля удалось зафиксировать на складе масштабное возгорание и многократную вторичную детонацию. Через несколько минут огнем была охвачена вся территория места дислокации боевиков», — сказано в сообщении.
На кадрах можно увидеть мощный пожар, начавшийся после поражения цели. Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин обратился к нации, отметив, что украинские боевики уничтожали мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.

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ВСУ убивают украинских солдат, сдающихся в плен в Курской области
Алаудинов: ВСУ стреляют по сдающимся в плен украинцам в Курской области
12 сентября 2024, 17:13

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

ВСУ стреляют по сослуживцам, которые пытаются сдаться в плен в Курской области, при этом из десяти человек выживают не более двух. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, его слова передает РИА Новости.
«За счет того, что, когда ВСУ сдаются в плен, делается их побратимами все для того, чтобы ни один из них не добрался до нас живым, по ним открывается огонь из всех орудий, которые только у них есть», — рассказал Алаудинов.

Таким образом, из десяти сдающихся в плен спасти удается только одного-двух человек, так как остальные погибают под обстрелами своих же сослуживцев, заключил Алаудинов.

Ранее он также заявлял, что ВСУ убили сотни украинских военных, которые хотели сдаться в российский плен в Курской области.

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Боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения
Боуз: боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения
12 сентября 2024, 17:00

Фото: iStock/Michele Ursi

Боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, стараясь избежать российского окружения. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз.
«Украинские части покидают свои позиции, опасаясь окружения из-за стремительной российской контратаки», — написал Боуз в социальной сети X.

Он отметил, что российские бойцы уже смогли освободить от присутствия украинских боевиков несколько населенных пунктов в курском приграничье, что спровоцировало провал «идиотской авантюры» Владимира Зеленского.

Таким образом, по словам Боуза, фланг украинского вторжения рухнул.

Ранее Mash сообщал, что некоторые подразделения ВСУ самовольно покинули Курскую область и ушли на территорию Украины, чтобы спасти свои жизни.

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В Минобороны доложили последние новости в Курской области
МО РФ: Су-25 ударили по боевикам ВСУ в приграничье под Курском
12 сентября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

ВС РФ ударили по боевикам ВСУ под Курском при помощи самолетов Су-25, доложили в Минобороны России.
«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», — пояснили там.
В ведомстве добавили, что противник потерял бронетехнику, а также автомобили, все цели ликвидированы.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский впервые высказался о контрнаступлении ВС РФ в Курской области.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года украинские боевики напали на Курскую область.

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#сво
#минобороны рф
#новости
#курская область
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Минобороны подтвердило освобождение десяти населенных пунктов в Курской области
Минобороны РФ: 10 сел в Курской области освобождены от ВСУ
12 сентября 2024, 16:30

Фото: iStock/N-sky

12 сентября армия России продолжает громить подразделения ВСУ, зашедшие в Курскую область. На сегодняшний день от присутствия боевиков освобождено 10 населенных пунктов российского приграничья. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что противник пытается атаковать в районе Фанасеевки, Снагости и Ольговки, однако все попытки успешно пресекаются российскими военными.

Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что российские войска освободили от боевиков ВСУ несколько населенных пунктов в Курской области.

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#курская область
#минобороны рф
#всу
#вс рф
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«Все идет по плану»: Зеленский впервые высказался о наступлении РФ под Курском
Зеленский впервые высказался о наступлении ВС РФ в Курской области
12 сентября 2024, 16:03

Российское контрнаступление в Курской области впервые прокомментировал глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках совместной конференции с литовским лидером Гитанасом Науседой.
«Россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, все идет по нашему украинскому плану», — сказал Зеленский, однако не стал раскрывать никаких подробностей.

Украина напала на Курскую область в начале августа. Как заявляло командование ВСУ, таким образом планировалось отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

Зеленский же все время противоречит сам себе, говоря о возможных переговорах с Москвой, но при этом, гастролируя по Западу и Европе и выклянчивая военную и финансовую помощь.

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#мир
#украина
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