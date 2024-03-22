Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу

Фото: сайт Кремля
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник пытается нанести ущерб участкам новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы.
Он подчеркнул важность железной дороги для региона с точки зрения грузоперевозок и транспортной инфраструктуры на форуме «Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий» в Ростове-на-Дону, передает РИА Новости.
Пушилин отметил, что сейчас вооруженные силы РФ предпринимают меры для сокращения возможностей противника нанести ущерб железной дороге, освобождая территорию и создавая санитарную зону.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о получении доклада о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, выразив намерение продолжить эту работу.
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Артем Кузьмин