Пушилин рассказал о текущей обстановке в ДНР

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Боевики ВСУ уничтожают дома в Дзержинске Донецкой народной республики (ДНР) прямо со своими же людьми, рассказал «Соловьев Live» глава региона Денис Пушилин.
«Мы видим, как они вцепились в данный населенный пункт. Они цепляются за каждый дом. Причем что стало характерным, уничтожают вместе со своими. Если видят, что уже не могут удержать какую-то высотку, они даже если свои не успевают отойти, уничтожают, чтобы это не стало нашим опорным пунктом», — прокомментировал чиновник.Пушилин добавил, что противник перебрасывает резервы, пока город освобождается.
Спецоперация в Донбассе началась по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина 24 февраля 2022 года.
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