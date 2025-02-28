Пушилин рассказал о восстановлении ДНР

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
В ДНР активно восстанавливают разрушенные объекты благодаря отодвиганию линии фронта. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, линия фронта отодвигается, и появилась возможность восстанавливать разрушенные объекты. Уже удалось восстановить тысячи детских садов, школ, больниц и домов.
Он уточнил, что восстанавливаются и малые населенные пункты, такие как Волноваха.
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«И это уже не только Мариуполь. С этого года в полной мере мы приступаем ещё и к восстановлению Донецко-Макеевской агломерации. Теперь мы понимаем, что восстанавливать уже приходит очередь и Авдеевки», — заявил Пушилин в беседе с RT.
Он уточнил, что восстанавливаются и малые населенные пункты, такие как Волноваха.
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Элина Позднякова