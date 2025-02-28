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Пушилин рассказал о восстановлении ДНР

Пушилин: благодаря отодвиганию линии фронта идёт восстановление в ДНР
Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

В ДНР активно восстанавливают разрушенные объекты благодаря отодвиганию линии фронта. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, линия фронта отодвигается, и появилась возможность восстанавливать разрушенные объекты. Уже удалось восстановить тысячи детских садов, школ, больниц и домов.

«И это уже не только Мариуполь. С этого года в полной мере мы приступаем ещё и к восстановлению Донецко-Макеевской агломерации. Теперь мы понимаем, что восстанавливать уже приходит очередь и Авдеевки», — заявил Пушилин в беседе с RT.

Он уточнил, что восстанавливаются и малые населенные пункты, такие как Волноваха.

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#пушилин
В Словакии извинились за голосование в ООН по резолюции об Украине
Глава канцелярии Гедра: хотим извиниться за поддержку резолюции по Украине
28 февраля 2025, 19:31

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Руководитель аппарата правительства Словакии Юрай Гедра назвал недоразумением голосование представителя страны на Генеральной ассамблее ООН за предложенную Киевом и европейскими странами резолюцию по Украине. Об этом информирует портал Dennikn.
«Хотим извиниться за данный результат», — сказал Гедра.

Во вторник, 25 февраля, Словацкая национальная партия потребовала у премьер-министра страны Роберта Фицо организовать проверку голосования представителя республики на Генеральной ассамблее ООН за антироссийскую резолюцию по Украине. Партия также призвала премьера немедленно извиниться за произошедшее.

Напомним, соответствующая была принята 24 февраля текущего года. Документ поддержали 93 ​государства.

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В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа

Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»
#словакия
#украина
#оон
#страны
#партия
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В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа
UnHerd: соглашение о ресурсах на Украине станет ловушкой для Трампа
28 февраля 2025, 19:08

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Соглашение о ресурсах на Украине станет для президента США Дональда Трампа ловушкой. Об этом сообщает UnHerd.
В материале говорится, что Для США данное соглашение крайне невыгодно: оно придаст участию Вашингтона в украинских делах на фоне тлеющей напряженности с Москвой окончательный и бесповоротный характер. Примечательно, что эта сделка также не позволит переложить часть ноши на Европу.

Примечательно, что США вряд ли получат много доходов, поскольку Киев значительно преувеличил запасы редкоземельных металлов.

Ранее сообщалось, что Украина и США пришли к соглашению в сделке по редкоземельным металлам без наличия там гарантий безопасности для Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#соглашение
#украина
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Раскрыта истинная суть поездки Зеленского в США
Владимир Скачко : Зеленский приехал в США продавать Украину с потрохами
28 февраля 2025, 17:38

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, чтобы продать Украину с потрохами и остаться у власти. Так считает историк, журналист Владимир Скачко.
28 февраля Зеленский прилетит в Вашингтон для переговоров с Трампом. Во время встречи планируется подписать соглашение по редкоземельным металлам.

«Никогда в жизни с такой помпой, торжественно, эйфорически не обставляли полную продажу страны, с «потрохами» за гарантии личной безопасности ее самому "большому человеку" — лузеру, который, в свою очередь, привел ее в плачевное состояние», — заявил Скачко в беседе с Общественной Службой Новостей.

Так, по его словам, Зеленский пускает пыль в глаза, чтобы скрыть истинную суть происходящего, которая заключается в том, чтобы «продать Украину с потрохами, а точнее, с недрами», подчеркнул эксперт.

Скачко добавил, что Зеленский летит, что продажа страны является идеальным вариантом для главы киевского режима, чтобы остаться у власти.

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#зеленский
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Куда пропал Суровикин: стало известно, где находится генерал
Депутат Соболев: Суровикин работает военным советником в Африке
28 февраля 2025, 14:47

Сергей Суровикин (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Генерал армии, Герой России Сергей Суровикин сейчас работает на должности военного советника в Африке. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом», — рассказал Соболев «Газете.Ru».

Тем временем глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов кратко отметил, что Суровикин находится за пределами РФ.

«Выполняет важные задачи за рубежом», — сказал он.

Напомним, генерал армии Сергей Суровикин пропал из общественного пространства в августе прошлого года. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.

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Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании

Генерал Суровикин возглавит «отряд Армагеддона» в зоне СВО
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#видео
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#чвк
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Стали известны планы Швеции по России после СВО на Украине
Politico: Швеция готовится к противостоянию с РФ после СВО на Украине
28 февраля 2025, 13:54

Фото: istockphoto/Racide

Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с российской стороной, заявил журналистам Politico главный военный разведчик страны Томас Нильссон.
«Как только военные действия на Украине прекратятся или уменьшатся, мы уверены, что русские вернутся в наш район», — сказал собеседник.
При этом Нильссон не говорил о том, что противостояние неизбежно, однако считает, что Российская Федерация представляет военную угрозу.

Российские власти заявляли, что не угрожают натовским странам, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для страны.

Страны коллективного Запада осудили российскую спецоперацию в Донбассе, назвав ее «вторжением».

Ранее стало известно, почему президент США Дональд Трамп сменил риторику в отношении Владимира Зеленского.

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