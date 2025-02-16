Глава ДНР Пушилин доложил обстановку на Красноармейском направлении

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Бойцы ВС РФ разрезают оборону украинских боевиков на Красноармейском направлении. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Что касается Красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка. Поэтому видим определенного рода успехи», — прокомментировал чиновник.Пушилин резюмировал, что для противника критически важно удержаться на Красноармейском направлении.
Перед этим врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке со стороны ВСУ двух автомобилей.
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