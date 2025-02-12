Запасы лития и титана расположены на освобожденных землях в ДНР — Пушилин

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Титановые и литиевые запасы расположены на освобожденной территории Донбасса. Об этом заявил «Соловьев Live» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Основные запасы расположены на Донбассе. Это на территории Донецкой, Луганской народных республик и в Днепропетровске. Там разное количество. Но основные по литию и титану — это на нашей территории. То есть уже на освобожденной территории», — прокомментировал чиновник.Пушилин добавил, что территорию месторождений необходимо разминировать. Он указал, что направления являются перспективными, чтобы пополнить региональный и федеральный бюджеты.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что хочет вернуть «потраченные» на поддержку Украины средства.
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Никита Кротов