Запасы лития и титана расположены на освобожденных землях в ДНР — Пушилин

России не нужны репарации от Японии, которая пытается скрыть свои преступления за «мимимишными аниме». Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru, комментируя слова главы КПРФ Геннадия Зюганова о том, что возвращение к вопросу репараций от Германии, Италии и Японии за ущерб в годы Великой Отечественной войны не приведет ни к чему хорошему.