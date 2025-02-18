ВСУ ударили ракетами по Макеевке в ДНР, есть пострадавшие

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Пять человек, включая двоих детей, пострадали от ракетного удара ВСУ по населенному пункту Макеевка, Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Денис Пушилин.
«…Ранения получили две девочки 2014 года рождения, также пострадали женщины 1979 и 2002 годов рождения, мужчина 1994 года рождения. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — гласит публикация чиновника.
Пушилин уточнил, что все случилось после шести часов вечера, системы противовоздушной обороны сбили ракеты противника, однако их фрагменты упали в Центрально-Городском районе.
Глава республики заключил, что повреждения получили фасады и остекления жилых домов, машины и социальные объекты.
Ранее стало известно, что украинские олигархи спонсировали ВСУ.
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Никита Кротов