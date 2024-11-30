Пушилин: шахты на взятых под контроль РФ территориях находятся в плохом состоянии

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все угольные шахты на взятых под контроль ВС РФ территориях в Донецкой народной республике находятся в плачевном состоянии, сообщило агентство ТАСС.
Глава Донецкой Народной Республики подчеркнул, что точную оценку состояния угольных шахт потом предоставят специалисты. Но, по словам Дениса Пушилина, уже в настоящий момент однозначно можно утверждать, что ситуация крайне тяжелая. Глава ДНР передал, что в плохом состоянии находятся все шахты, в том числе в Селидово и Новогродовке.
Шахтеры Донецкой Народной Республики с начала текущего года добыли 3 миллиона тонн угля — это уже превысило показатели за весь 2023 год. С начала года в ДНР ещё сдали семь очистных забоев. На шахтах «Комсомолец Донбасса» и «Прогресс» сейчас готовят запуск новых лав. По большей части добывался энергетический уголь, которого подняли на-гора более 2,8 миллиона тонн.
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