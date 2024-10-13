Пушилин сообщил о безвозвратном уничтожении некоторых объектов в Дзержинске

Фото: сайт Кремля
Некоторые инфраструктурные объекты, включая здание администрации, уничтожены безвозвратно в освобождаемом ВС РФ Дзержинске (украинское название – Торецк). Об этом в своём Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин.
Глава республики посетил освобождаемый город и оценил состояние инфраструктурных объектов. По его словам, некоторые из них в результате боевых действий были уничтожены безвозвратно, в том числе и здание городской администрации.
Пушилин добавил, что боевые действия ведутся в городской среде. Освобождение Дзержинска «не за горами», отметил чиновник.
Ранее в этот день стало известно об освобождении Михайловки в ДНР.
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Пушилин добавил, что боевые действия ведутся в городской среде. Освобождение Дзержинска «не за горами», отметил чиновник.
Ранее в этот день стало известно об освобождении Михайловки в ДНР.
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Анастасия Чинкова