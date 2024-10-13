Военные водрузили флаг России над окраинами села Левадное

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении запорожской линии фронта и водрузили флаг России над северными окраинами населённого пункта Левадное. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.