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ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении запорожской линии фронта и водрузили флаг России над северными окраинами населённого пункта Левадное. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что российские войска застали врасплох противника, штурмом с юга прорвав его оборону и продвинувшись вперёд на три километра.
После этого солдаты ВС РФ водрузили российский флаг над северными окраинами села Левадное, которое располагается в северо-восточной части Запорожской области вблизи с границей с ДНР.
Рогов напомнил, что ВСУ захватили этот населённый пункт в июне прошлого года, пользуясь значительным численным превосходством. Однако минувшей ночью ВС РФ отбили населённый пункт и продвинулись вглубь обороны ВСУ.
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После этого солдаты ВС РФ водрузили российский флаг над северными окраинами села Левадное, которое располагается в северо-восточной части Запорожской области вблизи с границей с ДНР.
Рогов напомнил, что ВСУ захватили этот населённый пункт в июне прошлого года, пользуясь значительным численным превосходством. Однако минувшей ночью ВС РФ отбили населённый пункт и продвинулись вглубь обороны ВСУ.
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Анастасия Чинкова