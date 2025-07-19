Пушилин сообщил о гибели человека в ДНР из-за атак ВСУ

19 июля 2025, 21:43

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Один человек погиб, еще пятеро ранены в результате атак ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в соцсетях глава региона Денис Пушилин.





Известно, что боевики били по Киевскому району Донецка ракетами систем HIMARS. Люди получили ранения в Горловке, Красном Партизане, на трассе между Павловкой и Угледаром.



