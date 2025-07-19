Пушилин сообщил о гибели человека в ДНР из-за атак ВСУ
Один человек погиб, еще пятеро ранены в результате атак ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в соцсетях глава региона Денис Пушилин.
Известно, что боевики били по Киевскому району Донецка ракетами систем HIMARS. Люди получили ранения в Горловке, Красном Партизане, на трассе между Павловкой и Угледаром.
«Один человек погиб, еще пять мирных жителей республики пострадали к этому часу из-за киевской агрессии», — сказано в публикации Пушилина.В 2022 году на тот момент непризнанная ДНР обратилась к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима. Российские власти решили начать спецоперацию, а в сентябре того же года провели референдум по вступлению ДНР и еще трех регионов в состав России.