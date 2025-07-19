В Минобороны доложили последние новости СВО

19 июля 2025, 21:11

Минобороны: ПВО сбила 27 БПЛА ВСУ за четыре часа над регионами России

Фото: istockphoto/GermanS62

Российская противовоздушная оборона за четыре часа сбила 27 дронов ВСУ над регионами страны. Как уточнили в Минобороны России, противник пользовался дронами самолетного типа.





В министерстве сообщили, что 15 аппаратов сбили над Брянской областью, шесть были сбиты над Калужской, четыре над московским регионом, включая три аппарата, которые летели в сторону города, и два аппарата над территорией Тульской области.





«В период с 15:00 мск до 19:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сводке Минобороны.

