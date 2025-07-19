СМИ раскрыли хитрый план Зеленского

19 июля 2025, 21:26

Bloomberg: Зеленский устроил перестановки в кабмине в угоду Трампу

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский устроил кадровые перестановки в украинском правительстве в угоду президенту США Дональду Трампу. Обозреватели Bloomberg написали, что таким образом глава киевского режима хочет добиться расположения хозяина Белого дома.





По данным издания, правительство Украины предприняло меры для приспосабливания «к более благоприятным обстоятельствам» в связи с неопределенностью насчет того, сколько будет длиться «резкий поворот в политике Трампа».





«Реорганизация кабинета министров, проведенная на этой неделе Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции его сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Дональда Трампа», — сказано в публикации.

