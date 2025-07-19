Зеленский: Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе

19 июля 2025, 20:28

Зеленский: Киев предложил Москве провести переговоры на следующей неделе

Владимир Зеленский

Украина предложила провести новый раунд переговоров с Россией на предстоящей неделе. Об этом Владимир Зеленский заявил по результатам встречи с новым секретарём Совета нацбезопасности и обороны, главой украинской делегации Рустемом Умеровым.