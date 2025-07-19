Зеленский: Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе
Зеленский: Киев предложил Москве провести переговоры на следующей неделе
Украина предложила провести новый раунд переговоров с Россией на предстоящей неделе. Об этом Владимир Зеленский заявил по результатам встречи с новым секретарём Совета нацбезопасности и обороны, главой украинской делегации Рустемом Умеровым.
Глава киевского режима, слова которого приводит Telegram-канал Readovka, заявил, что «переговорную динамику необходимо усиливать».
Зеленский добавил, что диалог по вопросам обменов военнопленными продолжается, так же как и выполняются договорённости, достигнутые в Стамбуле. Политик анонсировал очередной обмен, который, по его словам, состоится в ближайшее время.
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