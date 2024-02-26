Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

Фото: сайт Кремля
Город Авдеевка полностью зачищена. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.
Глава региона отметил, что территория города по-прежнему опасна, и говорить о полном разминировании местности рано.
Населенный пункт был взят под контроль ВС РФ 17 февраля, однако в Авдеевке продолжали оставаться бойцы ВСУ. В ходе боев за Авдеевку, украинская армия лишилась почти двух тысяч человек, прежде сообщал министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее Денис Пушилин сообщил о возможном проведении работ по восстановлении Авдеевки. По его словам, город находится возле Донецка, в связи с чем может быть принято решение о его восстановлении.
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Населенный пункт был взят под контроль ВС РФ 17 февраля, однако в Авдеевке продолжали оставаться бойцы ВСУ. В ходе боев за Авдеевку, украинская армия лишилась почти двух тысяч человек, прежде сообщал министр обороны Сергей Шойгу.
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Анастасия Хохлова