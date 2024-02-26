Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

Младший сержант ВСУ Дмитрий Дядчук, попавший в плен во время освобождения Авдеевки, рассказал, что прятался в разрушенном доме около недели, чтобы не попасть под обстрел ВСУ. Кадры с его рассказом опубликовала пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.