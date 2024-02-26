Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Пушилин раскрыл новую тактику ВСУ после потери Авдеевки

Пушилин раскрыл новую тактику ВСУ после потери Авдеевки

Пушилин: после потери Авдеевки ВСУ начали бить по Донецку из РСЗО HIMARS
26 февраля 2024, 11:02
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

После освобождения Авдеевки армией России ВСУ начали использовать западное вооружение для нанесения ударов по Донецку. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Он пояснил, что после освобождения Авдеевки и других населенных пунктов российскими войсками ВСУ физически не могут доставать до Донецка из многих вооружений и артиллерии.

«Но что противник делает сейчас? Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».


Глава ДНР отметил, что такие удары были нанесены на днях. Под удар попали библиотека, ресторан на набережной, где в момент обстрела проходила свадьба. Тогда ранения получили несколько человек. Также были повреждены многоквартирные дома.

Читайте также:

Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале

Кадыров: Авдеевка — ещё один шаг к победе России

Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ
#россия
#вооружение
#человек
#дома
#библиотека
#днр
#всу
#удар
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленные бойцы ВСУ массово отказываются возвращаться на Украину
Балицкий: взятые в плен бойцы ВСУ не хотят возвращаться на Украину
26 февраля 2024, 11:13

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские военные, попавшие в плен к ВС РФ, не хотят попадать в списки на обмен и возвращаться на родину. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Он рассказал, что провел встречу с бойцами ВСУ, которые попали в плен к ВС РФ на Васильевском и Работинском направлениях. Они добровольно сдались, чтобы сохранить свои жизни.

«Пленные ВСУ подтвердили, что не хотят передачи в обменный фонд и просят остаться на территории Российской Федерации. Среди пленных практически не бывает отъявленных нацистов – их уже нет в живых. В большинстве своем солдаты ВСУ сейчас – это обычные молодые парни, пенсионеры, селяне, которых Киев схватил в охапку и бросил в жернова», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что задушевные беседы с пленными не ведутся, однако власти ищут способы, как оставить в России украинских пленных, которые хотят мирно жить и не браться за оружие.

Читайте также:

Российские десантники в Запорожье взяли в плен двух штурмовиков ВСУ

NYT: При отступлении из Авдеевки в плен могло попасть до 1000 украинских военных

Много украинских солдат сдались в плен в Авдеевке
#пенсионеры
#оружие
#фонд
#солдаты
#пленные
#всу
#вс рф
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Контроль над Работино и штурм в Андреевке: последние новости СВО
26 февраля 2024, 09:47

Фото: istock / IherPhoto

Российская армия провела серию атак на Донецком направлении и установила огневой контроль над югом Работино. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, чем обеспокоилось командование ВСУ, читайте в материале «Радио 1».

Херсонское направление


В Крынках российские бойцы продолжают зачищать развалины, зафиксированы взаимные артобстрелы, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». ГУР МО Украины перебросили спецподразделения «Кракен» на подконтрольный ВСУ берег для усиления оборонительных рубежей.


Запорожское направление


На Запорожском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии вновь атаковали на западных и южных окраинах села Работино. В результате наступления, южное направление населенного пункта полностью перешло под контроль российской армии, об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

«Юг Работино перешел под контроль ВС РФ, идут ожесточенные бои, инициатива за российскими военнослужащими», - Пегов.

При этом ВСУ перешли в активную оборону, стремясь вернуть утраченные позиции. Под ударами украинские позиции в Малых Щербаках, Малой Токмачке, Красном и Малиновке. Артиллерия ВСУ работала по ВС РФ в Новопрокоповке и Вербовом.

Расчёт ЗРК «Бук-М3» уничтожил боевые беспилотники врага на Купянском направлении
Расчёт ЗРК «Бук-М3» уничтожил боевые беспилотники врага на Купянском направлении

Авдеевское направление


ВС РФ продолжают атаковать позиции противника в районе села Ласточкино. Зафиксировано продвижение к Орловке, Северному и Тоненькому. За Авдеевским укрепрайоном практически не осталось оборонительных рубежей ВСУ, что вызывает беспокойство у украинского командования.


Донецкое направление


ВС РФ провели серию атак на северо-восточных окраинах Новомихайловки, у Невельского и в Первомайском, применив средства дальнего поражения. Под ударами позиции противника оказались в Константиновке Парасковьевке, городе Красногоровка, Семёновке, Бердычах и Новосёловке.

Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения атаковали у Андреевки, на высотах северо-западнее Клещеевки и на окраинах Ивановского. Под ударами украинские позиции в Богдановке. Российские – в Бахмуте, Хромовом и Ягодном.

Читайте также:

Военный ВСУ рассказал, как прятался от обстрелов своей же армии в Авдеевке - видео

Начальник Генштаба РФ Герасимов посетил КП 58-й армии в зоне СВО

«Повергнут в шок»: В Госдуме объяснили сокрытие Киевом реальных потерь ВСУ
#сво
#всу
#вс рф
#сводкасво
#россия
#украина
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный ВСУ рассказал, как прятался от обстрелов своей же армии в Авдеевке - видео
Украинский военный Дядчук семь дней прятался в Авдеевке из-за обстрелов от ВСУ
26 февраля 2024, 09:23

Фото: istock / Diy1

Младший сержант ВСУ Дмитрий Дядчук, попавший в плен во время освобождения Авдеевки, рассказал, что прятался в разрушенном доме больше недели, чтобы не попасть под обстрел ВСУ. Кадры с его рассказом опубликовала пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Военнослужащий поделился, что со своим подразделением приехал в Авдеевку за неделю до штурма Вооруженных сил России.

«Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом, там сидел ждал», — сказал мужчина.
Он отметил, что у не было никакой связи и о пути отступления ему не было доведено. Как заявляет Дядчук, он просто хотел выжить, поэтому ждал, пока не услышал русскую речь. Когда российские солдаты вошли в дом, младший сержант закричал с просьбой не стрелять и взять его в плен.


Читайте также:

Расчёт ЗРК «Бук-М3» уничтожил боевые беспилотники врага на Купянском направлении

Минобороны рассказало о продолжении разминирования Авдеевки

На южнодонецком направлении уничтожено 17 пунктов временной дислокации ВСУ

#минобороны рф
#дом
#мужчина
#солдаты
#всу
#обстрел
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Начальник Генштаба РФ Герасимов посетил КП 58-й армии в зоне СВО
26 февраля 2024, 08:57

Фото: istockphoto/zim286

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. совершил инспекторскую поездку на командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. В ходе визита он вручил государственные награды отличившимся бойцам и командирам.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Начальник Генштаба заслушал доклад о положении дел командующего армии, затем военачальники обсудили обстановку в зоне ответственности войскового соединения и порядок дальнейших действий.

Во время награждения генерал Герасимов отметил, что 58-я армия никогда не подводила страну, которую защищает, ещё со времён военного конфликта на Северном Кавказе, и остаётся «армией номер один». Он поблагодарил солдат и офицеров, которым вручал ордена Мужества и медали «За отвагу» и «За храбрость» за честное исполнение воинского долга и пожелал им живыми и невредимыми вернуться домой.

Читайте также:

Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам

Глава Генштаба РФ Герасимов: действия НАТО в Европе усиливают риск конфронтации

Валерий Герасимов побывал в зоне СВО на запорожском направлении
#медали
#армия
#солдат
#рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Повергнут в шок»: В Госдуме объяснили сокрытие Киевом реальных потерь ВСУ
Депутат Госдумы Шеремет: реальные потери ВСУ шокируют украинцев
26 февраля 2024, 08:01

Фото: istock / Jakub Laichter

Реальные потери украинских войск за 2 года с начала СВО повергнут украинцев в шок. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Несчастной является страна, где руководитель неспособен признавать свои ошибки и боится ответственности. Зеленский — предатель, трус и безответственный руководитель. Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок, поэтому киевский режим сознательно скрывает эту ужасную статистику, сокращая реальные потери в десятки раз», — отметил Шеремет.
Он отметил, что ложными заявлениями о потерях в рядах ВСУ глава Украины Владимир Зеленский пытается поднять боевой дух деморализованной и уставшей украинской армии.

До этого украинский лидер заявил, что после начала активных боевых действий украинская армия потеряла 31 тысячу человек. При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным отмечал, только в ходе контрнаступления ВСУ лишились 166 тысяч человек.

Читайте также:

Расчёт ЗРК «Бук-М3» уничтожил боевые беспилотники врага на Купянском направлении

Минобороны рассказало о продолжении разминирования Авдеевки

На южнодонецком направлении уничтожено 17 пунктов временной дислокации ВСУ
#минобороны рф
#сергей шойгу
#армия
#депутат
#владимир зеленский
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расчёт ЗРК «Бук-М3» уничтожил боевые беспилотники врага на Купянском направлении
26 февраля 2024, 06:59

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчет ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Запад» уничтожил боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении СВО. Об этом 26 февраля сообщило Минобороны РФ, продемонстрировав кадры боевой работы российских зенитчиков.
В ходе боевой работы расчёт занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БпЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение.



Расчёты ЗРК «Бук-М3» успешно справляются со всеми видами и типами целей, особенно с новыми, поставляемыми противнику. Приоритетами среди них являются высокоскоростные объекты, такие как HIMARS и ATACMS.

Ракетные дивизионы группировки войск "Запад" надежно прикрывают расположения российских войск и крупные военные и инфраструктурные объекты.

Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

MWM: Россия обладает оружием, способным легко поражать американские ЗРК Patriot

Расчеты ЗРК «Оса» ВС РФ прикрывают позиции бойцов на Краснолиманском участке

МО РФ: Расчёт ОТРК «Искандер» поразил командный пункт ВСУ под Купянском
#вооружённые силы рф
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны рассказало о продолжении разминирования Авдеевки
26 февраля 2024, 05:47

Фото: iStock/NazariyKarkhut

Военные инженеры продолжают разминирование освобожденной Авдеевки. Сапёры ВС РФ ежедневно уничтожают в городе от 100 до 400 взрывоопасных предметов, рассказали в российском министерстве обороны.
«Пока на улицах Авдеевки по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. В том числе – западного производства», – рассказали в отечественном военном ведомстве.

Прежде всего, военные обследуют и очищают основные дороги, жилые дома и административные здания. Также по просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм.

Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале 2024 года, сообщило ранее издание «Страна.ua». Между тем, в ходе освобождения города ВСУ были отброшены на 10 км. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев.

17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от ВСУ.

Читайте также:

Минобороны: Военнослужащие, отличившиеся при взятии Авдеевки, получили награды

ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки

«Она обрушится»: В ВСУ признали, что украинской обороне придёт конец после потери Авдеевки
#украина
#вс рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На южнодонецком направлении уничтожено 17 пунктов временной дислокации ВСУ
26 февраля 2024, 05:17

Фото: iStock/Dzmitry_Ryshchuk

Вооружённые силы РФ уничтожили на южнодонецком направлении 17 пунктов временной дислокации, 4 пункта управления БПЛА и полевой склад боеприпасов армии Украины. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Балицкий и Рогов сообщили, что Работино находится под огневым контролем российских войск

Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных

Украина может потерять части Донбасса и некоторые территории на юге до конца года
#украина
#сво
#всу
#вооружённые силы рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Америке рассказали о российском «чудо-оружии»
MWM: Россия обладает оружием, способным легко поражать американские ЗРК Patriot
26 февраля 2024, 02:07

Фото: Telegram-канал Минобороны РФ

Российские военные обладают настолько значительным потенциалом, что способны легко поражать американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые находятся на вооружении армии Украины. Об этом 25 февраля написал аналитический военный журнал Military Watch Magazine.
«Возможности российских систем ПВО значительны, поскольку ракеты "земля – воздух", выпущенные ЗРК Patriot, летают со скоростью всего три с половиной Маха <...>, в то время как ракеты, запускаемые российскими системами, такими как С-400, летают со скоростью, превышающей четырнадцать Махов», — говорится в статье.

Авторы напоминают, что российские комплексы С-400 в прошлом показали способность перехватывать ракеты со скоростью восемь Махов, а траектории ракет класса "земля – воздух" далеко не самые сложные, поэтому преимущества очевидны.

С-400 «Триумф» создан на основе российского комплекса С-300, но обладает более высокими тактико-техническими возможностями по эффективности, зоне охвата и многообразию поражаемых целей, позволяя создавать противовоздушную эшелонированную оборону, а также расширять зоны поражения.

Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии. «Триумф» – единственная система, способная работать выборочно с применением нескольких типов ракет. С-400 может обстреливать цели, летящие с любого направления, без разворота пусковых установок. ЗРС С-400 способна уничтожать объекты, летящие со скоростью до 4800 м/сек на дальности до 400 км.

Ранее российские военные уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot вместе с расчётом. Удар был нанесён ракетными войсками Вооружённых сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны. Атака производилась с использованием высокоточного оружия. Отмечается, что российские ракетчики сумели поразить саму пусковую установку, тягач для её перевозки, а также уничтожить боекомплект и транспортно-заряжающую машину.

Читайте также:

Украина столкнётся с проблемами из-за уничтоженных ЗРК Patriot

МО РФ: Российские военные уничтожили американский ЗРК Patriot - видео

Welt: ЗРК Patriot не справляются с российскими ракетами Х-32 на Украине
#ракета
#россия
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф