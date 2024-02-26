Пушилин раскрыл новую тактику ВСУ после потери Авдеевки

Фото: сайт Кремля
После освобождения Авдеевки армией России ВСУ начали использовать западное вооружение для нанесения ударов по Донецку. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Он пояснил, что после освобождения Авдеевки и других населенных пунктов российскими войсками ВСУ физически не могут доставать до Донецка из многих вооружений и артиллерии.
Глава ДНР отметил, что такие удары были нанесены на днях. Под удар попали библиотека, ресторан на набережной, где в момент обстрела проходила свадьба. Тогда ранения получили несколько человек. Также были повреждены многоквартирные дома.
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«Но что противник делает сейчас? Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
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Элина Позднякова