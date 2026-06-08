08 июня 2026, 10:11

Фото: Минобороны РФ

Минувшей ночью силы ПВО перехватили 310 украинских дронов над регионами РФ и морскими акваториями. На Запорожском и Ореховском направлениях десантники и расчёты «Тор-М2» уничтожили живую силу, технику и ракету противника. Подразделения группировок «Днепр», «Южная» и «Восток» нанесли удары по логистике ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Поражение объектов противника на Ореховском направлении Уничтожение логистики противника на Херсонском направлении Удар Су-34 по украинским силам «Солнцепек» ликвидировал опорный пункт ВСУ в Сумской области Пресечение роботизированных поставок ВСУ в Константиновке «Гиацинт-С» уничтожил пункты управления дронами ВСУ



Ночная работа ПВО

Поражение объектов противника на Ореховском направлении

Уничтожение логистики противника на Херсонском направлении

Удар Су-34 по украинским силам

«Солнцепек» ликвидировал опорный пункт ВСУ в Сумской области

Фото: Минобороны РФ

Пресечение роботизированных поставок ВСУ в Константиновке

«Гиацинт-С» уничтожил пункты управления дронами ВСУ