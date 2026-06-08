Ночная работа ПВО, уничтожение узлов обороны и срыв снабжения ВСУ на нескольких направлениях: последние новости СВО на 8 июня
Минувшей ночью силы ПВО перехватили 310 украинских дронов над регионами РФ и морскими акваториями. На Запорожском и Ореховском направлениях десантники и расчёты «Тор-М2» уничтожили живую силу, технику и ракету противника. Подразделения группировок «Днепр», «Южная» и «Восток» нанесли удары по логистике ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОСогласно информации Минобороны РФ, минувшей ночью с 20:00 до 08:00 по московскому времени дежурные расчёты противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 310 беспилотников самолётного типа украинских формирований. Цели поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также в акваториях Чёрного и Азовского морей.
Поражение объектов противника на Ореховском направленииНа Запорожском фронте военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ планомерно выявляют и ликвидируют живую силу, вооружение и инфраструктуру неприятеля. Расчёты ударных и разведывательных дронов из состава десантно-штурмовой дивизии ежесуточно контролируют линию столкновения. Приоритетными целями являются стартовые позиции БПЛА и расположение операторов беспилотников противника. При обнаружении таких объектов операторы дронов-камикадзе наносят высокоточные удары, что заметно подавляет активность вражеской беспилотной разведки и FPV-систем. Параллельно десантники результативно поражают колёсную и бронированную технику ВСУ на путях подвоза снабжения, а также в моменты смены позиций противника.
Кроме того, на Ореховском участке зенитные расчёты с комплексами «Тор-М2» несут круглосуточную боевую вахту. В условиях массированного применения противником беспилотников и ракет военнослужащие обеспечивают надёжную защиту российских подразделений и гражданского населения от воздушных атак. В ходе очередного дежурства расчёт ЗРК «Тор-М2» обнаружил и взял на сопровождение неприятельскую ракету. Высокое мастерство смены предотвратило прорыв средств воздушного нападения. Командование дивизиона оперативно выдало приказ на ликвидацию угрозы. Расчёт произвёл пуск зенитной управляемой ракеты, поразив цель прямым попаданием. Вражеская ракета уничтожена.
Уничтожение логистики противника на Херсонском направленииНа правобережной части Херсонщины подразделения беспилотных систем из состава 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» атакуют тыловые объекты военной инфраструктуры ВСУ. Приоритетная цель — вражеские транспортные средства, участвующие в доставке живой силы, горючего и материального обеспечения. Кадры объективного контроля фиксируют уничтожение операторами дронов-камикадзе автомобилей противника, перевозящих пехоту и военные грузы на передовые позиции. Каждый точный удар серьёзно осложняет украинским силам оперативное снабжение подразделений на линии фронта.
Удар Су-34 по украинским силамПо информации Минобороны РФ, экипаж сверхзвукового многоцелевого бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил атаковал живую силу противника и командный пункт беспилотной авиации ВСУ в пределах операционной зоны группировки войск «Южная». Вылет выполнялся по заранее установленным координатам с применением авиабомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции. После получения данных от разведки о ликвидации назначенного объекта, летчики без происшествий возвратились на аэродром.
«Солнцепек» ликвидировал опорный пункт ВСУ в Сумской областиВ зоне специальной военной операции мотострелковые, танковые и штурмовые части ведут активные боевые действия. Расчёты тяжёлых огнемётных систем с применением программ топогеодезической привязки поражают долговременные укрепления, бронетехнику и живую силу украинских формирований. Согласно данным Минобороны РФ, в ходе разведки военнослужащие группировки «Север» выявили в Сумской области сосредоточение личного состава ВСУ внутри усиленного узла обороны.
Получив целеуказания, экипаж ТОС-1А «Солнцепек» занял позицию для стрельбы, развернул установку и выполнил залп. Термобарические заряды полностью уничтожили все объекты, не оставив противнику шансов. Средства объективного контроля в реальном масштабе времени зафиксировали ликвидацию укрытий с личным составом ВСУ. После огневого поражения расчёт совершил противоогневой манёвр и оставил позицию. Истребление боевиков позволило штурмовым группам продвинуться на ключевом направлении. Ночные рейды экипажи боевых машин проводят столь же часто, как и дневные: это повышает безопасность и добавляет внезапность.
Пресечение роботизированных поставок ВСУ в КонстантиновкеРасчёты беспилотных систем группировки «Южная» планомерно срывают снабжение украинского гарнизона в Константиновке, уничтожая транспорт противника. Приоритетное внимание уделяется поиску и ликвидации наземных робототехнических комплексов (НРТК), используемых ВСУ для перевозки грузов в труднодоступных зонах. В ходе разведки с воздуха операторы БПЛА 3-го армейского корпуса засекли НРТК противника, доставлявшие припасы подразделениям в центре города. После обнаружения целей и анализа их маршрутов координаты переданы ударным группам.
Подняв в воздух боевые дроны, расчёты вывели аппараты в заданный район и точными попаданиями ликвидировали вражеские роботизированные системы. Кадры объективного контроля подтвердили прямое поражение выявленных объектов. Уничтожение НРТК нарушило материально-техническое обеспечение украинского гарнизона, лишив неприятеля своевременной доставки боеприпасов, продовольствия и иных ресурсов на передний край.
«Гиацинт-С» уничтожил пункты управления дронами ВСУВ Запорожской области расчёт БПЛА из состава войск беспилотных систем группировки «Восток» в ходе разведки с воздуха выявил командные пункты управления вражеской беспилотной авиацией. Позиции противника обнаружили по антенному оборудованию, работе операторов, а также по взлёту разведывательных аппаратов и ударных гексакоптеров.
Полученные координаты переданы самоходным артиллерийским подразделениям. Приняв задачу, расчёты орудий «Гиацинт-С» нанесли поражение по позициям националистов осколочно-фугасными зарядами с закрытых огневых точек. В итоге обстрела все обнаруженные объекты ликвидированы.