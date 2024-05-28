Пушилин сообщил о ситуации на фронте

РИА Новости/Владимир Астапкович
Фронтовая линия в ДНР отодвигается, боевики ВСУ стараются бить по мирному населению. Об этом РИА Новости сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Ситуация остается сложной. Противник терпит достаточно серьезные удары, на линии фронта ДНР на многих направлениях наши подразделения продвигаются вперед, освобождают все новые населенные пункты», – сказал Пушилин.
Он добавил, что погибшие среди гражданских фиксируются еженедельно, а также раненые и разрушенные объекты гражданской инфраструктуры, которые никак не связаны с военной.
Тем не менее, Пушилин считает ситуацию на фронтовой линии республики оптимистичной, поскольку чем дальше фронтовая линия, тем меньше у боевиков ВСУ возможностей бить по территории ДНР.
«Но при этом стоит отметить, что западные страны продолжают поставки дальнобойного вооружения, это позволяет противнику доставать до любой точки на всей территории ДНР», – заключил Пушилин.
Россия продолжает спецоперацию на Украине, начатую в конце февраля 2022 года.
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