ВСУ обстреляли Херсонскую область
В результате обстрела в Херсонской области погиб мирный житель
ВСУ обстреляли Херсонскую область, в результате чего погиб мирный житель в Алешках, а в Новой Каховке пострадал мужчина 1967 года рождения. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.
В селе Раденск повреждено административное здание, а в Памятном сгорели нежилой дом и хозпостройки. Также зафиксированы лесные пожары на площади более 5 га в Голопристанском и Алешкинском округах.
Обстрелы зафиксированы в Каховке, Абрикосовке, Васильевке, Григорьевке, Днепрянах, Малой Лепетихе и Старой Маячке.
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