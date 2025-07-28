28 июля 2025, 11:10

В результате обстрела в Херсонской области погиб мирный житель

Фото: IStock / Diy1

ВСУ обстреляли Херсонскую область, в результате чего погиб мирный житель в Алешках, а в Новой Каховке пострадал мужчина 1967 года рождения. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.