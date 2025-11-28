Украинские дроны совершили ночной налет на Саратов и Энгельс

28 ноября 2025, 02:33

SHOT: Украинские беспилотники попытались атаковать ночью Саратов и Энгельс

Фото: iStock/e-crow

Украинские беспилотники попытались атаковать Саратов и Энгельс в ночь с 27 на 28 ноября. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.