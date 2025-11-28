Достижения.рф

Украинские дроны совершили ночной налет на Саратов и Энгельс

SHOT: Украинские беспилотники попытались атаковать ночью Саратов и Энгельс
Фото: iStock/e-crow

Украинские беспилотники попытались атаковать Саратов и Энгельс в ночь с 27 на 28 ноября. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.



Мощные взрывы начали раздаваться в небе примерно в час ночи. Они до сих пор продолжаются с различной периодичностью. Ранее в разных районах области также фиксировались характерные звуки пролета беспилотных летательных аппаратов.

Согласно материалу, вой сирен тревоги и активная работа ПВО связаны с очередным нападением дронов ВСУ. Предварительно, средствами противовоздушной обороны уже сбито несколько воздушных целей.

Официальной информации о последствиях налета беспилотников пока не поступало.

В 00:32 (мск) представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил в своем Telegram-канале, что аэропорт Саратова временно закрыт в целях безопасности. По аналогичным причинам план «Ковёр» ввели в Пензенской области.

Мария Моисеева

