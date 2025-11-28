На Украине устроили поджог одной из самых известных синагог в мире

28 ноября 2025, 01:06

Посол Израиля: В Черновцах на Украине подожгли Садигурскую синагогу

Фото: iStock/PamWalker68

В Черновцах на западе Украины неизвестный совершил поджог исторической Садигурской синагоги, возраст которой составляет около 180 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла Израиля на Украине Михаила Бродского.





По его словам, полиция уже задержала подозреваемого в поджоге. Предварительно, он страдает психическим заболеванием. Мотивы его действий не уточняются.



Согласно публикации, в результате инцидента никто не пострадал, однако помещению синагоги был нанесен материальный ущерб.



Посольство Израиля находится на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной для координации дальнейших действий.



