Пушилин заявил об освобождении Украинска в ДНР

Фото: сайт Кремля
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили населенный пункт Украинск. Об этом пишет ТАСС.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. По словам Пушилина, красноармейское (покровское) направление крайне важно. Он отметил, что сейчас идет успешное продвижение за Красногоровку.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. По словам Пушилина, красноармейское (покровское) направление крайне важно. Он отметил, что сейчас идет успешное продвижение за Красногоровку.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова