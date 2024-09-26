Ещё один населенный пункт в ДНР перешел под контроль ВС РФ

Фото: istock/macky_ch
Российские военные в Донецкой Народной Республике освободили населенный пункт Украинск. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
Ранее пленный украинский военнослужащий Николай Тягон рассказал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая. По его словам, в подразделениях катастрофически не хватает людей.
До этого сообщалось, что в Хмельницкой области в городе Староконстантинов прогремели взрывы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Журналистка France24 выпустила материал о незаконной поездке в Курскую область
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре
Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
Ранее пленный украинский военнослужащий Николай Тягон рассказал, что ситуация на фронте для ВСУ тяжелая. По его словам, в подразделениях катастрофически не хватает людей.
До этого сообщалось, что в Хмельницкой области в городе Староконстантинов прогремели взрывы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Журналистка France24 выпустила материал о незаконной поездке в Курскую область
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре
Дарья Осипова