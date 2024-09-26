Ещё один населенный пункт в ДНР перешел под контроль ВС РФ

Российские войска нанесли удары по промышленным объектам в четырех районах Харькова и по пребывающим резервам ВСУ в Чугуеве. В Купянске готовится атака на позиции противника на западном берегу Оскола, где продолжаются упорные бои. О последних событиях в зоне проведения СВО и ситуации в Курской области расскажет редакция «Радио 1».