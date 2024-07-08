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Пушилин: ВС РФ отодвигают зону боевых действий от Горловки

08 июля 2024, 10:54
Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что российские военные ежедневно продвигаются вперёд, отодвигая линию боевых действий от Горловки.
«Наблюдается методичное продвижение российских войск в плане освобождения ДНР. Так, продвижение происходит на дзержинском (горловском) направлении. ВСУ регулярно обстреливают Горловку. Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате обстрелов», — подчеркнул Денис Пушилин.

Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населенного пункта Чигари и села Сокол. Также сообщается о переходе под контроль российских военных населенных пунктов Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.



Согласно информации военного ведомства, артиллеристы-десантники Тульского гвардейского подразделения Воздушно-десантных войск поддерживали огнем штурмовые группы в течение нескольких часов при освобождении села Раздоловка в Донецкой Народной Республике.

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