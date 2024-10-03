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Запад, продолжая поставки оружия Киеву, ведет конфликт на Украине к большей эскалации. Об этом сообщил экс-посол Индии в России Канвал Сибал, пишет «Ъ».
По словам Сибала, западные государства с помощью поставок оружия для украинских боевиков пытаются «прощупать красные линии» РФ. Бывший посол отметил, что внесение Россией изменений в свою ядерную доктрину «говорит о все больших масштабах украинского кризиса».
Москва пошла на данный шаг из-за отправки Киеву истребителей F-16, дальнобойных ракет и иных вооружений, о поставках которых Кремль множество раз предупреждал Запад, заключил Сибал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Москва пошла на данный шаг из-за отправки Киеву истребителей F-16, дальнобойных ракет и иных вооружений, о поставках которых Кремль множество раз предупреждал Запад, заключил Сибал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова