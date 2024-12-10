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Владимир Зеленский хочет потратить российские активы на американские системы противовоздушной обороны Patriot. Как сообщает УНИАН, речь идет о сумме в 30 миллиардов долларов на 10-12 единиц вооружений.
«Все понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для [президента России Владимира] Путина бессодержательной. Потому что, если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет», — произнес Зеленский в Европарламенте.Кроме того, глава киевского режима, по его словам, не понимает, почему Запад не пользуется активами РФ для Украины.
Перед этим в Госдуме рассказали, на что надеется Зеленский.
На фоне спецоперации на Украине страны коллективного Запада стали оказывать Киеву всяческую поддержку.
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Никита Кротов