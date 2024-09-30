В Британии сообщили об оказавшемся в ловушке в Угледаре бойце ВСУ

Генштаб ВСУ отчитался о «мощнейшем ударе» по арсеналу с ракетами в Волгоградской области, однако вскоре выяснилось, что на представленных фото и видео запечатлен пожар в Дубае в 2021 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». Вскоре в подтверждение этому нашли и свежие снимки со спутниками.