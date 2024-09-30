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Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что 72-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) застряла в Угледаре. Об этом Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала Duran.
По его словам, Угледар - оборонительная база ВСУ на юге Донбасса.
Меркурис добавил, что ВСУ понесли ужасные потери. По его словам, у украинской армии нет пути к отступлению, поскольку русские контролируют все дороги.
27 сентября военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска окружили Покровск и Угредаль и что если они падут, то вся оборона ВСУ на донецком направлении рухнет. 28 сентября стало ясно, что российские войска блокировали Угредальскую группировку украинской армии. Ситуация складывалась следующим образом.
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«Теперь он вот-вот падет. (…) 72-я бригада, одна из лучших военных подразделений в украинской армии, оказалась в ловушке», – сказал он.
Меркурис добавил, что ВСУ понесли ужасные потери. По его словам, у украинской армии нет пути к отступлению, поскольку русские контролируют все дороги.
27 сентября военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска окружили Покровск и Угредаль и что если они падут, то вся оборона ВСУ на донецком направлении рухнет. 28 сентября стало ясно, что российские войска блокировали Угредальскую группировку украинской армии. Ситуация складывалась следующим образом.
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Александр Климов