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ВСУ всеми силами пытаются удержать Часов Яр и перебрасывают туда резервы

Пушилин: ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Часов Яр
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ перебрасывают в Часов Яр дополнительные резервы, где сейчас идут тяжелые городские бои. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы, есть еще пока что такие возможности», — рассказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также отметил, что на Краснолиманском направлении российские силы планомерно улучшают свои позиции «без серьезных рывков». Пушилин уточнил, что такой расклад дел на данном направлении на сегодняшний день «устраивает».

По словам главы ДНР, российские войска продолжают выбивать ВСУ из Константинополя, а после освобождения Новоандреевки у ВС РФ появилась возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск – Курахово. После этого военные смогут освободить Дзержинск, уверен Пушилин.

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Вэнс перевез семью в тайное место после столкновения с протестующими в Вермонте
03 марта 2025, 08:15

Фото: iStock/ablokhin

Вице-президенту США Джею Ди Вэнсу пришлось перевезти свою семью в «неизвестное место» после того, как он столкнулся с проукраинскими активистами во время семейной поездки на горнолыжный курорт, пишет The New York Post.
Протестующие встретили Вэнса на горнолыжном курорте, где он отдыхал с семьей, держа плакаты с лозунгами в поддержку Украины. Также на плакатах были надписи: «Трамп служит Путину», «национальный позор» и даже призыв «уехать кататься на лыжах в Россию». Таким образом активисты выразили свое недовольство перепалкой Вэнса с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Семья американского вице-президента тогда приняла все необходимые меры предосторожности и сменила место размещения, уехав в неизвестном направлении вместо запланированного заселения в четырехзвездочный отель возле Шугарбуша.

При этом президент США Дональд Трамп и члены Республиканской партии поддержали Вэнса, отметив, что он защитил национальные интересы американцев.

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«Большая трагедия, о которой все молчат»: На Украине хотят скрыть гибель боевиков ВСУ после удара «Искандера»
На Украине хотели скрыть гибель военных после удара «Искандера» по полигону
03 марта 2025, 07:43

Фото: iStock/Leonid Ikan

Украинские СМИ пишут о массовой гибели солдат ВСУ после удара ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области.
Ранее Минобороны России сообщило, что ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил до 150 украинских военных, включая 30 иностранных инструкторов.

«01.03.2025 года на одном из полигонов Днепропетровщины по вине конкретных офицеров случилась трагедия! Во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета «Искандер», в результате чего погибло и было ранено большое количество наших украинских воинов», — написал экс-нардеп Игорь Мосийчук* в Telegram-канале.

При этом официально на Украине инцидент не прокомментировали, о попадании по полигону информации также не было.

Тем временем в украинских пабликах распространяется сообщение украинского боевика, который заявил, что погибли 50 военных.
Другое издание, поддерживающее ВСУ, пишет, что произошла «большая трагедия, о которой все молчат».

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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В США указали Зеленскому на его место
NI: конфликт с Трампом указал на то, что Зеленский плохо понимает в дипломатии
03 марта 2025, 07:26

Владимир Зеленский

Конфликт Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом показал, что глава киевского режима плохо понимает в дипломатии. В этом уверен публицист National Interest Ахмед Чарай.
«Владимир Зеленский не сделал "домашнего задания" перед заходом в Овальный кабинет вместе с президентом Трампом и его заместителем Джей Ди Вэнсом», — заявил Чарай.

Он добавил, что Зеленский должен был подписать договор по редкоземельным металлам, который крайне важен для экономики Украины. Но вместо этого его выгнали из Белого дома после спора с Трампом. В итоге Зеленский уехал униженным, выбрав конфронтацию вместо переговоров, уверен публицист.

«Если бы Зеленский изучал историю дипломатии, он бы понял, что обо всем можно договориться», — заключил Чарай.

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#владимир зеленский
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Le Figaro: Макрон и Стармер предложили на месяц ввести перемирие на Украине
03 марта 2025, 07:11

Фото: iStock/3dmitry

Франция и Великобритания выступили с инициативой ввести месячный мораторий на боевые действия на Украине, включая воздушное и морское пространство, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Figaro.
Он добавил, что рассчитывает на возобновление переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

По мнению Макрона, мораторий должен затронуть и удары по энергетической инфраструктуре. Однако бои на суше он предложил оставить без изменений, так как линия фронта тянется на расстояние, сравнимое с дорогой от Парижа до Будапешта, и контролировать перемирие там слишком сложно.

Ранее сообщалось, что Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных. По словам французского лидера, развертывание войск возможно только после достижения устойчивого перемирия и проведения многонедельных переговоров, обеспечивающих гарантии безопасности.

Также в ночь со 2 на 3 марта стало известно, что актер Юра Борисов не получил «Оскар», но зато его фильм «Анора» выиграл другую номинацию.

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Зеленский отказался подписывать мирный договор с утратой территорий для Украины
03 марта 2025, 03:50

Фото: iStock/wildpixel

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность подписания мирного договора, предусматривающего потерю украинских территорий. Об этом он заявил в ходе беседы с британскими журналистами, сообщает The Guardian.
Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность подписания мирного договора, предусматривающего потерю украинских территорий. Об этом он заявил в ходе беседы с британскими журналистами, сообщает The Guardian.

По словам Зеленского, Киев не согласится на прекращение огня, если оно будет связано с территориальными уступками РФ, так как это, по его мнению, лишь отсрочит конфликт, а не решит его.

«Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — указал при этом Зеленский.
Он также выразил уверенность, что страны-посредники понимают необходимость справедливого решения. Примечательно, что ранее Макрон рассказал об отсутствии планов отправить на Украину европейских военных, а премьер-министр Польши заявил о разногласиях по активам РФ на саммите в Лондоне.

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