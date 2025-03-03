ВСУ всеми силами пытаются удержать Часов Яр и перебрасывают туда резервы

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ВСУ перебрасывают в Часов Яр дополнительные резервы, где сейчас идут тяжелые городские бои. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы, есть еще пока что такие возможности», — рассказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также отметил, что на Краснолиманском направлении российские силы планомерно улучшают свои позиции «без серьезных рывков». Пушилин уточнил, что такой расклад дел на данном направлении на сегодняшний день «устраивает».
По словам главы ДНР, российские войска продолжают выбивать ВСУ из Константинополя, а после освобождения Новоандреевки у ВС РФ появилась возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск – Курахово. После этого военные смогут освободить Дзержинск, уверен Пушилин.
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