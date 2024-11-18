Пушилин: ВСУ пытаются перебрасывать резервы с целью удержания Курахово

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Украинское командование не даёт приказа на отвод войск из Курахово в Донецкой Народной Республики. Напротив, украинцы пытаются перебрасывать резервы для того, чтобы удержать город.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам Курахово, так же как и ранее освобождённые российскими войсками Угледар и Авдеевка, является населённым пунктом, где ВСУ удалось создать хорошо укреплённые позиции. К тому же оттуда противник продолжает обстрелы Петровского района Донецка, добавил руководитель российского региона.
Пушилин подчеркнул, что с освобождением Курахово у ВСУ не будет физической возможности обстреливать Донецк. Такой укреплённый район противника крайне важно освободить. Именно поэтому украинское командование продолжает перебрасывать туда резервы, надеясь удержать город. Несмотря на практически безнадёжную ситуацию, руководство ВСУ не отдаёт приказа на отход, заключил глава ДНР.
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