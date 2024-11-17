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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) активно ведут боевые действия в районе Курахово и наиболее густонаселенном пункте Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул важность текущих действий в регионе. Пушилин пояснил, что освобождение города от украинской армии снизит интенсивность артиллерийских обстрелов Петровского района Донецка, в первую очередь со стороны Курахово. По словам главы ДНР, театр боевых действий «развивается очень интенсивно».
Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко признал, что у Курахово в ДНР могут окружить до 3000 украинских бойцов. Он пояснил, что в настоящее время командование украинской армии пытается остановить окружение украинской группировки в населенном пункте.
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Александр Климов