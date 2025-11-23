Освобождение Нового Запорожья, успехи ВС РФ на Купянском и Покровском направлениях: последние новости СВО на 23 ноября
Продолжая стратегическое наступление, подразделения ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях, освободив ряд населенных пунктов и создав предпосылки для изменения оперативной обстановки. Наиболее интенсивные боевые действия развернулись в районе Покровска, где продолжаются зачистки городских кварталов, и на Запорожском направлении. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении подразделения российской армии, активно используя авиационное прикрытие и огневое сопровождение из тяжелых орудий, продолжают наращивать темпы наступления. Им удалось занять новые рубежи, углубившись на территорию области. Продвижение штурмовых отрядов, осуществлявшееся преимущественно по лесным массивам, на отдельных участках фронта достигло одного километра.
Украинская сторона предпринимает попытки стабилизировать линию фронта. Силами 71-й отдельной егерской бригады были проведены две контратаки в районах населенных пунктов Алексеевка и Варащино. Обе атаки были отбиты, а подразделения ВСУ вынуждены были отойти на ранее занимаемые позиции, понеся значительные потери.
Харьковская областьВ районе Волчанска и прилегающих территорий продолжается зачистка городских кварталов и лесных массивов, в ходе которой наносится значительный урон деморализованным частям противника. Наступательные действия активно поддерживаются ударами с воздуха, применением ударных беспилотников, тяжелых огнеметных систем и артиллерийским огнем. На волчанском направлении штурмовыми подразделениями ВС РФ достигнут прогресс на шести участках, общее продвижение составило 400 метров. Южнее, в районе Синельниково, российские военные продвинулись в южном направлении на 300 метров, взяв под контроль два ранее оборудованных врагом опорных пункта.
Купянское направлениеПоступают сообщения о присутствии российских подразделений в центральных и южных районах города, где продолжается этап зачистки. Украинская оборона в этой части города характеризуется как фрагментированная. Боевые действия также ведутся на левом берегу реки Оскол, в промзоне и в районе железнодорожных узлов Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочный, где, по некоторым данным, оказалась заблокирована группировка ВСУ. Активные столкновения отмечаются вблизи населенных пунктов Петропавловка, Богуславка и Пещаное.
Краснолиманское направлениеРоссийские войска на данном направлении закрепили свой успех после освобождения населенного пункта Ямполь. Это продвижение позволило взять под контроль ключевую дорогу между Северском и Красным Лиманом, тем самым нарушив одну из важных логистических артерий противника. Со стороны ВСУ отмечаются попытки ценой сдерживания российского наступления в районе Ямполя выиграть время для обустройства линий укреплений ближе к Славянску. По оценкам главы ДНР, противник видит риски дальнейшего развития наступления российских подразделений и пытается создать хоть какую-то организованную оборону. Активные боестолкновения отмечаются на окраинах Дробышево, у Александровки и Коровьего Яра.
Покровское направлениеПродолжается штурм города Покровск (Красноармейск), который, по некоторым данным, выходит на завершающую стадию. Российские силы закрепились на шахтоуправлении «Покровское» к западу от города и ведут бои в районе Ровного на востоке. На севере от Покровска идут бои у трассы, ведущей в сторону населенного пункта Гришино. Попытки ВСУ провести контратаки на северных участках этого направления не увенчались успехом и были отбиты.
Российские подразделения вошли на западные окраины Димитрова (Мирнограда) и оказывают давление на него с четырех направлений. Сообщается о блокировке оставшихся украинских формирований в городе. Поступают сообщения о том, что одна из украинских бригад, заблокированная в городе, запросила коридор для выхода из окружения. Положение группировки ВСУ в этом районе оценивается как критическое, а ее логистические маршруты перерезаны.
Запорожское направлениеВС РФ ведут активные наступательные действия на данном направлении. Ключевым успехом за минувшие сутки стало полное установление контроля над населенным пунктом Новое Запорожье. Его освобождение силами 37-й гвардейской мотострелковой бригады позволило закрепиться на правом берегу реки Гайчур, лишив противника крупного узла обороны.
В районе Степногорска подразделения ВС РФ ведут бои по охвату городской территории с западного направления, одновременно сковывая силы противника в столкновениях на восточных окраинах. Севернее Приморского российские штурмовые группы ведут уличные бои, зачищая кварталы в северной части населенного пункта. В Гуляйпольском районе артиллерия и авиация наносят систематические удары по позициям противника, в то время как восточнее города завершается зачистка опорных пунктов в населенных пунктах Высокий и Зеленый Гай.