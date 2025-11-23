Достижения.рф

ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам

ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам из 157-й бригады
Фото: iStock/Oselote

Украинские военные обстреляли с помощью дронов сдающихся в плен сослуживцев. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.



Двое бойцов 157-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины были взяты в плен. Уточняется, что они столкнулись с атаками со стороны своих же подразделений, которые использовали беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать их добровольной сдаче.

На прошлой неделе российские силовики сообщили, что украинские военные на этом участке фронта деморализованы и массово сдаются в плен.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

