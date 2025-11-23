23 ноября 2025, 09:21

ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам из 157-й бригады

Фото: iStock/Oselote

Украинские военные обстреляли с помощью дронов сдающихся в плен сослуживцев. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.