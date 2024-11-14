Рогов сообщил, что над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что группировка ВСУ в оккупированном ими городе Курахово на западе ДНР находится под угрозой окружения. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Рогов сообщал, что российские войска укрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах Курахово и уже приближаются к центру города. Кроме того, армия РФ осуществляет наступление как на севере, так и на юге от Курахово.
По его словам, российская армия контролирует инициативу на этом участке фронта, наступая одновременно с трех направлений и окружая город.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Над группировкой украинских боевиков в Курахово все явственнее нависает угроза окружения», — сказал он.
По его словам, российская армия контролирует инициативу на этом участке фронта, наступая одновременно с трех направлений и окружая город.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова