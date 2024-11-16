Рогов заявил о продвижении ВС РФ в ДНР

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Российская армия продолжает наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР) и улучшает свои позиции возле населенного пункта Золотая Нива. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по делам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов.
«У нас улучшение на участке в районе Золотой Нивы, наши войска продвинулись на запад в сторону Великой Новоселки», – заявил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают контролировать населенный пункт Курахово.
До этого Министерство обороны перечислило населенные пункты, взятые под контроль Россией в течение недели в зоне проведения специальной операции (СВО). По данным ведомства, с 9 по 15 ноября подразделения войска заняли село Колесниковка Харьковской области, Вознесеновку, Волченку, Степановку и Ровнополь в ДНР.
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Александр Климов