Пушилин заявил об оптимистичной обстановке в Часов Яре

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Из Часов Яра приходит оптимистичная информация о ситуации в населённом пункте для ВС РФ. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Информация поступает оптимистичная», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости об обстановке в Часов Яре на сегодняшний день.
Накануне глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинские военные взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром. Он с сожалением отметил, что уничтожение моста через канал означает, что на другой стороне подразделений ВСУ больше нет.
Уточняется, что на подобный шаг ВСУ решились для того, чтобы постараться сдержать наступление армии России по флангам от города.
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