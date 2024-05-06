Бой с наёмниками вблизи Часов Яра и штурмы в Георгиевке: последние новости СВО

Фото: iStock/Leestat
ВС РФ перешли в штурмы на нескольких участках фронта и заняли новые позиции. Чтобы сдержать оборону, ВСУ стягивают резервы и задействуют в боях иностранных наёмников. О последних событиях на линии фронта расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
ВС РФ продолжают идти в штурмы в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».
Противник активно использует средства дальнего поражение, что усложняет продвижение российских войск.
Донецкое направление
Бои продолжаются в промзоне Огнеупорного завода. ВС РФ удалось продвинуться в Уманском. В районе Очеретино российские войска продолжают продвигаться в направлении Александровки. В Георгиевке и в Нетайлово в результате штурмовых действий есть тактические успехи ВС РФ.
В районе Архангельского российские войска выбили остатки украинского гарнизона с территории населённого пункта, забрав посёлок под свой контроль.
ВС РФ добиваются постепенного прогресса в СВО, убеждены в разведке США
Часовоярское направление
Российской армии удалось прорваться через лесопосадки к югу от Часова Яра и захватить несколько опорных пунктов. Об этом в своем телеграм-канале написал военный корреспондент Евгений Лисицын. Он рассказал, что ВС РФ уничтожили мост в районе Часова Яра, что привело к нарушению логистики ВСУ.
Также известно о работе иностранных наемников, которые были замечены на подступах к Часову Яру.
«С мест сообщают, что в лесничестве, на южных, в стрелковом бою десантники столкнулись с группами наемников», — говорится в телеграм-канале «Крылатые».
Купянское направление
Вслед за освобождением Кисловой российские войска установили контроль над населенным пунктом Котляровка. Также ВС РФ заняли лесополосу на подступах к Стельмаховке.
Авдеевское направление
ВС РФ продвинулись на север от Очеретино, заняв несколько лесопосадок в направлении Александровки.
Читайте также:
В США раскрыли, как поменяются границы Украины в ходе СВО
Российский снайпер уничтожил в зоне СВО бойца с каской СС
Стало известно об еще одной цели СВО
Анастасия Хохлова