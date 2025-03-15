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Сенатор Алексей Пушков посоветовал помолчать МИД Британии об их месте в переговорах по украинскому конфликту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что Великобритания не играет никакой роли в них и требований выдвигать не может. По словам Пушкова, мнение Лондона известно заранее и не представляет интереса для Москвы.
Так парламентарий ответил Британии на ее призыв к перемирию на Украине без предварительных условий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Так парламентарий ответил Британии на ее призыв к перемирию на Украине без предварительных условий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова