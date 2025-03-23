Пушков раскрыл цели США в отношении Украины

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США не намерены совсем бросать Украину, но при этом хотят добиться прекращения конфликта, побудив или при необходимости заставив Киев пойти на мирное урегулирование. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков.
Сенатор напомнил слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что Вашингтон не может позволить Киеву втянуть их в третью мировую войну. Пушков подчеркнул, что Штаты нацелены на достижение договоренности о прекращении огня до 20 апреля.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова