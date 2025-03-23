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Трамп считает, что конфликт на Украине мог привести к мировой войне

Трамп: украинский конфликт мог привести к мировой войне
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Конфликт на Украине мог привести к началу третьей мировой войны. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, передает портал OutKick.
По словам американского лидера, сегодня ситуация отчасти под контролем. Трамп отметил, что у него хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским.

«Было бы замечательно прекратить это», — сказал республиканский политик о конфликте на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Режим ЧС действует в Ростовской области после атаки украинских БПЛА
23 марта 2025, 16:49

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Режим ЧС действует на территории нескольких районов Ростовской области после атаки дронами со стороны ВСУ. Об этом в личном Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.
«На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах — до устранения всех последствий отраженных атак», — сказано в публикации чиновника.
Слюсарь добавил, что всем пострадавшим окажут материальную и медпомощь. Поврежденные здания и дома отремонтируют за счет резервных и бюджетных средств. Кроме того, губернатор принес соболезнования семье и родственникам погибшего в результате атаки 42-летнего мужчины из Москвы, который возвращался домой с Кубани.

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ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области
ВСУ атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области
23 марта 2025, 15:38

Фото: iStock/TebNad

ВСУ атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области. Об этом написал вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.
По его словам, без электричества остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, что составляет более 11 тысяч человек. Тицкий добавил, что информации о жертвах обстрела не поступало.

Отмечается, что водоснабжение населенных пунктов не повреждено.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Политик Филиппо раскритиковал заявление Макрона о Путине и Украине
23 марта 2025, 15:01

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X, что после слов главы Франции Эммануэля Макрона о президенте России Владимире Путине и ситуации на Украине политику следует объявить импичмент.
Так Филиппо отреагировал на слова французского лидера о необходимости надавить на российского президента.

Лидер партии назвал Макрона опасным человеком. Он также заявил о необходимости преградить ему путь, пока не стало слишком поздно.

Ранее стало известно о намерении создать коалицию стран, которые желают разместить миротворцев на Украине. С инициативой выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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#россия
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В Кремле раскрыли отношение к обещаниям Зеленского
Песков: цена обещаниям и словам Зеленского невелика, никто ее не переоценивает
23 марта 2025, 14:38

Фото: istockphoto/yulenochekk

Никто не склонен переоценивать цену словам Владимира Зеленского, ведь она не слишком велика, и Киев может много обещать. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Киевский режим может много обещать, но цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика. Никто не склонен переоценивать стоимость этого слова», — прокомментировал Песков.
Владимир Зеленский за время нахождения у власти не раз менял свою риторику. Одним из его обещаний было прекращение огня на востоке Украины, однако, после вступления в должность, глава киевского режима продолжил антироссийскую политику своих предшественников.

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Стало известно, когда США хотят заключить договор о перемирии
Bloomberg: США хотят заключить договор о перемирии к 20 апреля
23 марта 2025, 14:23

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американская сторона намерена добиться перемирия с прекращением огня на Украине к 20 апреля, однако США признают, что сроки могут варьироваться на фоне разных позиций конфликтующих сторон. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информаторов.
Как отмечалось ранее, Вашингтон пока не готов к ограничениям оружейных поставок Украине. Президент России Владимир Путин 13 марта говорил о том, что страна согласна с инициативами Вашингтона о прекращении огня на Украине. Однако, по словам Путина, эти инициативы должны вести к устранению изначальных причин кризиса и к долгосрочному миру.

Белый дом прекращал поставки в ВСУ после скандала в Белом доме 28 февраля, однако снова их возобновил.

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