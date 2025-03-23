Трамп считает, что конфликт на Украине мог привести к мировой войне

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Конфликт на Украине мог привести к началу третьей мировой войны. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, передает портал OutKick.
По словам американского лидера, сегодня ситуация отчасти под контролем. Трамп отметил, что у него хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Было бы замечательно прекратить это», — сказал республиканский политик о конфликте на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова