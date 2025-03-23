Стало известно, когда США хотят заключить договор о перемирии

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Американская сторона намерена добиться перемирия с прекращением огня на Украине к 20 апреля, однако США признают, что сроки могут варьироваться на фоне разных позиций конфликтующих сторон. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информаторов.
Как отмечалось ранее, Вашингтон пока не готов к ограничениям оружейных поставок Украине. Президент России Владимир Путин 13 марта говорил о том, что страна согласна с инициативами Вашингтона о прекращении огня на Украине. Однако, по словам Путина, эти инициативы должны вести к устранению изначальных причин кризиса и к долгосрочному миру.
Белый дом прекращал поставки в ВСУ после скандала в Белом доме 28 февраля, однако снова их возобновил.
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Никита Кротов