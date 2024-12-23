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Британские солдаты массово увольняются из Вооружённых сил Соединённого Королевства. Это связано с их нежеланием воевать на Украине.
О такой тенденции в британской армии написал в своём телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Так он прокомментировал информацию в западных СМИ о том, что как минимум 15 тысяч британских военнослужащих написали заявления об увольнении, несмотря на то, что им недавно проиндексировали на 6% зарплату и прочие выплаты.
Сенатор предположил, что те британские наёмники, кто был на Украине и уцелел, успели рассказать о своём пребывании там тем, кто туда ещё не отправился. Отсюда и массовое оставление британцами военной службы — воевать за Украину никто не хочет, заключил Пушков.
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