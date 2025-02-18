Макрон объявил о готовности провести переговоры с Путиным

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности провести переговоры с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью газете La Depeche, подчеркнув, что диалог с российским лидером возможен, если он будет способствовать урегулированию ситуации на Украине.
«Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», — сказал Макрон французской региональной прессе.Ранее, 18 февраля, Макрон созвал экстренное совещание лидеров Евросоюза для обсуждения участия в переговорах по Украине. Однако, по данным источников, между участниками возникли разногласия по вопросу отправки миротворческих сил в зону конфликта.
15 февраля сообщалось, что французский лидер после телефонного разговора с Владимиром Зеленским дал ему обещание поддержать Киев на мирных переговорах. По мнению Макрона, только Украина может вести диалог о долгосрочном мире с Россией.
Читайте также:
ВСУ ударили ракетами по Макеевке в ДНР, есть пострадавшие
Жильцам в РФ дадут возможность платить за ЖКУ по единому документу
«Не хочу совпадений»: Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию
Мария Моисеева