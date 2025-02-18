Макрон объявил о готовности провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности провести переговоры с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью газете La Depeche, подчеркнув, что диалог с российским лидером возможен, если он будет способствовать урегулированию ситуации на Украине.