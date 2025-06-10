«Пусть боятся»: В Госдуме оповестили Киев о главном «ударе возмездия» за теракты
Депутат Картаполов: Главный ответ Киеву за теракты еще впереди
Украинские власти должны бояться момента, когда Россия в полной мере нанесет удар возмездия за недавние украинские теракты на мостах в Брянской и Курской областях. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова приводит Life.ru.
По его словам, Россия уже нанесла «какую-то часть» ответа на теракты Киева, однако основные удары еще впереди.
«Наш ответ будет долгим и болезненным. Может быть, какая-то его часть уже была, но главный ответ ещё впереди. Пусть сидят, боятся, мучаются и ждут каждую секунду, когда что-то к ним снова прилетит», — подчеркнул депутат.
Картаполов не обозначил сроков российского удара возмездия и отметил, что оно станет внезапным для киевского режима.
Ранее военэксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечал, что на этой неделе отмечается сразу несколько важных дат, к которым Украина может приурочить свои теракты.