«Пусть боятся»: В Госдуме оповестили Киев о главном «‎ударе возмездия» за теракты

10 июня 2025, 22:55

Депутат Картаполов: Главный ответ Киеву за теракты еще впереди

Фото: iStock/Alex Kochev

Украинские власти должны бояться момента, когда Россия в полной мере нанесет удар возмездия за недавние украинские теракты на мостах в Брянской и Курской областях. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова приводит Life.ru.





По его словам, Россия уже нанесла «какую-то часть» ответа на теракты Киева, однако основные удары еще впереди.





«Наш ответ будет долгим и болезненным. Может быть, какая-то его часть уже была, но главный ответ ещё впереди. Пусть сидят, боятся, мучаются и ждут каждую секунду, когда что-то к ним снова прилетит», — подчеркнул депутат.